Hambreados y sin maíz

La decisión de ayer del gobierno de Ucrania de prohibir todas las exportaciones de trigo y maíz, con objeto de evitar una crisis alimentaria derivada de la invasión rusa, detonará la más cruda escalada de precios en esos productos durante las siguientes semanas en todo el mundo, impactando directamente a México.

No obstante, la escasez mundial de maíz, que ya está derivando en una subida de precios muy notoria, no tiene un amortiguador en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, no ha presentado un plan maestro para contener el riesgo.

Apenas en octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia ratificó la prohibición para la siembra de maíz transgénico, ante los constantes amparos promovidos por empresas multinacionales que cuentan con esa tecnología, como Bayer, Syngenta o Dow.

Desafortunadamente la sinrazón ha imperado en el gobierno, y la sentencia de la Corte le dio una puntilla a ese maíz.

De manera que ahora estamos en el pantano, con una posibilidad real de que los precios de la tortilla hagan prohibitiva la alimentación para ciertos grupos socioeconómicos y con la negativa explícita para explotar una solución que ya está disponible en el mercado y que se utiliza en otros países.

Ayer el kilo de tortilla se reportaba hasta en 25 pesos en promedio. Es un precio inaudito. El Inegi reveló por la mañana que uno de los componentes principales de la inflación anualizada de 7.28 por ciento que tenemos en este momento fue la tortilla de maíz, que tuvo una variación mensual de 1.30 por ciento ¡en un sólo mes!, colocándose entre los 10 productos que más subieron de precio en febrero.

Una de las tentaciones discursivas que se deben evitar es la argucia de que las grandes empresas como Gruma y Minsa acaparan producto, lo mismo que los distribuidores del grano. Quien lo asegure tendría que proveer pruebas y evidenciar que la guerra en Ucrania es inconsecuente para México.

Es un hecho es que la profunda ideología antitransgénicos que inunda al gobierno, desde el Conacyt, de María Elena Álvarez Buylla, hasta el subsecretario Víctor Suárez, está por tener implicaciones graves. Si las cosas siguen como van, Suárez y Álvarez Buylla serán responsables de la carencia de solución mexicana a la escasez previsible de maíz. Se convertirían en el ‘Gatell’ del maíz. Y eso no es buena idea para AMLO ni para el país.

BIOFRESH TECH

La firma española Biofresh Tech, con sede en Valencia y que dirige Rafael Matamoros, aterrizará en México para proveer soluciones refrigerantes de vanguardia que reducen 85 por ciento las emisiones de CO2 con tecnología patentada. La empresa se alió con la mexicana Refrigeración Starr, de Michelle Carrera, para proveer la innovadora solución a todo el sector de refrigeración industrial y doméstico.

