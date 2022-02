¿Qué pasa con Facebook e Instagram?

En cuestión de redes sociales, ya no podemos hablar de nuevas tecnologías cuando estas surgieron hace casi 20 años. Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, WhatsApp en 2009, Instagram en 2010 y Tik Tok en 2016, por mencionar algunas.

Nuestra forma de comunicarnos ha ido cambiando a lo largo de este tiempo y la información que compartimos ha tomado un valor más relevante y sustancial para la economía digital en las múltiples plataformas que utilizamos todos los días.

Tras 18 años del surgimiento de Facebook, ahora denominado ‘Meta’ (aunque nuestras generaciones le seguirán llamando Facebook), hace una semana se registró una fuerte caída en su valor de mercado, luego de la presentación de su informe trimestral en donde disminuyó el número de usuarios diarios de 1930 a 1929 millones.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Lorenzo Córdova sonríe?

Se trata de la peor caída de una empresa pública en la historia de Wall Street, perdiendo 234,196 millones de dólares en bolsa; con ello, Mark Zuckerberg, perdió cerca de 30,000 millones de dólares de su fortuna personal. Mientras tanto, WhatsApp e Instagram han aumentado 10 millones de usuarios aproximadamente.

Uno de los mayores temores de Zuckerberg tiene que ver con las regulaciones en materia de privacidad y protección de datos personales impuestas por distintos países, aunado a los conflictos entre potencias mundiales que también han influido en su acceso a países orientales.

Europa es el segundo mercado más fuerte para Meta Platforms, Inc.??, pero también es uno de los continentes más adelantados en materia de legislación y cuenta con el mayor número de acuerdos comerciales para proteger la democracia y los derechos humanos, sociales y el medio ambiente.

Aunque claramente Zuckerberg no tiene intenciones de cerrar sus plataformas en Europa, en su último informe ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. advirtió que de no modificarse los acuerdos existentes para intercambiar datos de usuarios entre ambas regiones, probablemente no podría ofrecer una cantidad de sus productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa.

TE PUEDE INTERESAR: No es una, somos todas

El Tribunal de Justicia de la UE se ha posicionado en contra de las transferencias de datos, en 2015 falló que las leyes no eran equivalentes, pues Estados Unidos, al permitir que las agencias de seguridad tuvieran acceso a bases de datos, violaba los derechos de los europeos.

Más tarde, en 2020, se invalidó el acuerdo que regulaba las transferencias de datos (Privacy Shield), quedando un vacío legal en la materia. Le Maire, Ministro de Finanzas de Francia, ha señalado que “Los gigantes digitales deben entender que el continente europeo resistirá y afirmará su soberanía”.

Personalizar los anuncios online mediante la detección de nuestros intereses y hábitos de consumo, es una de las principales fuentes de ingresos para el dueño de Meta, quien por ahora, ha quedado en espera de que se establezcan normas claras y globales para proteger los flujos de información en el futuro. Pronto sabremos si Europa seguirá formando parte de este Metaverso, muy probablemente así será.

SSB

SIGUE LEYENDO

¿Discriminación en la Ley de Migración?

¿Es tiempo de los políticos influencers?

Derechos ¿Humanos o sociales?