La peligrosa seducción de Donovan Carrillo

El patinador mexicano Donovan Carrillo ha seducido a la sociedad mexicana con sus fenomenales ejecuciones de rutinas libres en el patinaje artístico sobre hielo, su carismática sonrisa, y su veloz ascenso en el escalafón mundial de la disciplina, lo que le pone en posibilidad real de obtener una medalla olímpica en Beijing hoy. Donovan representa un país en el que la nieve cae escasamente y lo hace principalmente en las cumbres, a más de cuatro mil metros de altura.

Pero la sociedad mexicana necesitaba ser seducida por alguien así. A la gente le urge una historia de triunfo a la cual asirse, similar a las que ocurrían hace unos años cuando los jóvenes cineastas Del Toro, González Iñárritu o Cuarón empezaban a ser nominados y ganaban premios internacionales. Y siempre transcurren tiempos de oscuridad política, económica o sanitaria cuando aparecen estos héroes.

Este es el vórtice sombrío en el que los mexicanos vivimos atrapados: una espiral de ánimo descendiente cuyo destino es el abismo colectivo; para terminar siendo rescatados por algún triunfo individual de notoriedad mundial un par de veces cada cinco años.

Son triunfos que no obedecen al esfuerzo colectivo, sino que emergen a pesar de la desastrosa descoordinación de órganos públicos y privados.

El peligro de esta seducción es que la sed de triunfo nacional es de tal magnitud, que se les empiezan a atribuir a estos mexicanos cualidades que probablemente no tienen.

Derivado de ello hemos atestiguado a cineastas hablando de justicia social, o a actores y actrices orientando el voto de la gente en elecciones federales.

Y claro, como lo suyo es el cine o la actuación, una vez transcurrido cierto tiempo aquellas opiniones se esfuman como vinieron, inconsecuentemente, aunque ahora quedan en la memoria digital de las redes sociales. Los casos de Diego Luna o Alfonso Cuarón fueron emblemáticos al respeto.

Lo más triste es que el personaje que origina el mayor avance tangible para la sociedad, el empresario, no es reconocido como el individuo que genera la riqueza real con la que se forma el empleo, se crean patrimonios familiares y se facilita la prosperidad de un gran número de personas.

El empresario toma un riesgo muchas veces inconmensurable, y en innumerables ocasiones lo hace hipotecando su patrimonio propio. No obstante, la sociedad mexicana regatea duramente los triunfos empresariales, como no lo hace con los deportivos, los artísticos o los culturales. Es una dislocación patológica del sentido del logro. Y mientras no sanemos esa herida, no podremos vivir tranquilos en relación con nuestra riqueza ni con el dinero.

TEC DE MONTERREY

El rector del Tec de Monterrey, David Garza, anunció el lanzamiento del Institute for Obesity Research. Buscará soluciones para ese problema para el país y para el mundo.

