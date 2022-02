El Foro 12 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, en la modalidad de mesa de comisiones, giró en torno a la importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado: Gobernanza, Transparencia y Rendición de Cuentas.



Inició la ronda de intervenciones el Doctor José Roldán Xopa, investigador del CIDE, cuyo planteamiento central es cómo hacer para que tengamos energía barata, si la reforma cumple con esta premisa le da la bienvenida. Planteó que la CFE debe prestar el servicio atendiendo la demanda de quienes sí pueden pagarlo y satisfacer las necesidades de la población como un derecho humano.



Por su parte, el Ingeniero Eléctrico, Manuel Buxade Hernández, empresario dedicado al ramo de eficiencia energética, expuso que el ahorro de energía representa una tercera parte de la inversión que se requiere para construir otra planta, de esta manera la CFE y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) han sumado esfuerzos para lograr ahorros de energía del 10 al 50%. Concluyó que por el bien de los empresarios se debe aprobar la reforma eléctrica.



El economista Carlos Hurtado arrancó su exposición considerando que la reforma es innecesaria y la actual ley es adecuada de acuerdo a las buenas prácticas internacionales; se pronunció por los costos marginales en los despachos, una regulación y control externo, advirtiendo que se generaría contingencias con los tratados comerciales.



En su disertación, el consejero independiente de la CFE, Héctor Sánchez López, expuso cómo la reforma de 2013 fragmentó a la CFE, generando un caos administrativo y operativo, dándole preferencia a la creación de un valor económico y no al servicio para satisfacer un derecho humano; lo que desnaturalizó a la CFE al olvidar su origen y función social; y puso en evidencia cómo las empresas eólicas privadas en las regiones zapotecas de Oaxaca, violaron la ley para privatizar las tierras y excluir a las comunidades de los beneficios.



Edna Jaime Treviño, fundadora y directora de México Evalúa, se pronunció por una CFE fuerte, productiva y transparente, que rinda cuentas y se someta a controles de otros entes del Estado; criticó que la reforma haga responsable a la CFE de toda la cadena de valor y se convierta en su autorregulador.



Ramón Jiménez López, director de la Red de Transporte de Pasajeros de la CDMX, planteó que establecer a la electricidad como actividad estratégica es el alma de la reforma; destacó que el artículo 28 establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en actividades estratégicas, previendo esta excepción en caso de defensa de la soberanía; sobre esto último recalcó que el presidente López Obrador fue firme y claro para no ceder la soberanía nacional en el tema energético durante las negociaciones del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

DIPUTADO FEDERAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

@MANUEL_RDGN

PAL