Lista del súper

Cada quien hace su propia compra cuando vamos al súper. Muchas veces tendemos a repetir los mismos hábitos de consumo. Otras veces, con intensiones de cambiar, podemos dar entrada a distintos productos y compramos “cosas diferentes” para tener resultados diferentes; pero al final somos nosotros mismos, los únicos responsables de hacer nuestra propia compra.

Lo mismo que pasa con nuestro carrito del súper, pasa con nuestra vida, pues vamos recorriendo pasillo a pasillo con cotidianidad, intentando no olvidar nada para nuestro día a día. Nos pasamos la vida palomeando todo lo que nuestra lista nos dicta, muchas veces sin cuestionarnos si realmente lo seguimos necesitando, o simplemente lo seguimos consumiendo porque es lo que conocemos.

Al final todos tenemos acceso a los mismos ingredientes, en el mismo horario, y aunque es cierto que que existen distintos presupuestos de compra, no necesariamente está relacionado con sacar jugo de cada uno de los ingredientes, ni condenado a crear platillos de menos calidad o alguno que quizás pueda causar furor y se convierta en un placer compartido, en donde todos se volteen a pedirte la receta.

En otras palabras, todos tenemos acceso a las mismas 24 horas y a los mismos ingredientes; mismos que pueden pasar desapercibidos o pueden ser un verdadero acierto.

¿Cómo podemos impactar a través de nuestras acciones a la gente cercana? ¿Son nuestros hábitos los que nos impiden ver más allá?

Somos fieles a nuestras ideas y por ello somos fieles a nuestros mismos resultados. ¿Nos sigue funcionando?, ¿qué necesitas poner en tu canasta básica? Habrá a quienes nos falte un kilo de paciencia y dos de perdón. Un kilo más de compasión y otro de empatía. O posiblemente sean dos gramos de honestidad más y se balancea lo demás. O habrá quien necesite toneladas de fuerza de voluntad y entonces poder arrancar. No importa la medida, lo que importa es la sinceridad con lo que te lo vas a plantear.

Porque cuando estamos completos se nos nota, no hace falta decirlo, pues entregamos con cucharadas copeteadas llenas de nuestra esencia, de nuestra grandeza. Somos nosotros mismos sin necesidad de defendernos, simplemente siendo y dejando ser.

Entendiendo que somos parte de un eterno presente y un perfecto equilibrio. Somos tiempo y eternidad a la vez. La vida siempre nos pone al mismo alcance todo, y depende de nosotros tomarlo o dejarlo.

En otro contexto. Si vamos en grupo a una biblioteca. La misma sabiduría esta disponible para todos, pero depende de la persona y de su conciencia y búsqueda de encontrar los libros adecuados. Leerlos y aprender, y hacer del aprendizaje algo personal, similar al sazón que hablábamos. Todos tenemos la misma abundancia solo hay gente que tiene la conciencia.

Depende de mi, lo que me quedo. Depende de mi deshacerme de lo que no quiero. Haz tu lista del súper a conciencia y date la oportunidad de explorar cosas que no conoces, de nutrir tu dieta desde otra perspectiva, de completarte, de ser una eterna evolución y entonces si de poder ver tu magia bien alineada y poder ser testigo de milagros cotidianos.

POR PAOLA ALBARRÁN

paolaalbarran1@gmail.com

IG: @paolaalbarran

MAAZ