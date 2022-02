PRI votará a favor de la Reforma Eléctrica a cambio de quedarse en Hidalgo

*Verdaderamente tristes las imágenes de hombres, mujeres, niños, familias enteras expulsadas por la invasión y la guerra en busca de un lugar donde protegerse de la metralla y los estallidos. Con sus más elementales pertenencias abandonan su casa, su tierra y sus animales ante de la indiferencia e incapacidad del gobierno de Zacatecas por brindarles seguridad frente a la violencia del crimen organizado, particularmente en Fresnillo y Jerez.

*En pasillos del PRI se da por hecho que en las elecciones de este 5 de junio para renovar seis gubernaturas, el tricolor ha comprometido los votos necesarios de sus diputados federales para que Morena logre la aprobación de la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador, a cambio de que los guindas le permitan retener el gobierno de Hidalgo, la tierra de Carolina Viggiano, esposa del coordinador priísta en San Lázaro. En el CEN priísta, me dicen, están optimistas por las encuestas que les dan ventaja en Aguascalientes, Durango y Oaxaca en coalición con PAN y PRD, pero reconocen que no podrán con el tridente Morena-PT y Verde en Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo.

*“Mis comisiones eran en efectivo, llenaba mis cajones y los mandaba a Suiza”, dice sin tapujos en la cámara Patricia Armendáriz, diputada morenista, al referirse a los moches que ella o alguien recibió para reestructurar finanzas estatales en administraciones de los priístas Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Para quien dude que Morena es hoy el PRI de ayer, cinismo e impunidad, aunque aseguren que son diferentes.

*“Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me voy”, reconoce harto, fastidiado, el presidente López Obrador, durante un recorrido ofrecido a medios en el enorme Palacio Nacional que ha quedado vedado para nacionales y extranjeros. “Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos”, dijo el 2 de abril de 2018 el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje videograbado en el que también aseguraba que, como presidente, no iba a andar rodeado de guardaespaldas. Eso quedó en promesa incumplida porque hoy, a más de tres años de su gestión, el presidente no solo vive en Palacio Nacional a un costo de 6 millones de pesos al mes, sino que lo hace rodeado de vallas metálicas, aislado, custodiado por soldados y marinos. El tema es que con la ocupación del edificio público más importante de México, está cerrado el acceso al Museo Histórico de Palacio Nacional, no se pueden apreciar los murales de Diego Rivera, esculturas, fuentes, jardines, ni caminar por sus patios y corredores, que son patrimonio nacional. Sería más austero y republicano que el presidente viviera en Los Pinos.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL