Coello Trejo va contra López-Gatell, y de paso, contra AMLO

Ya entrados en el cuarto año de la administración del presidente López Obrador, la nueva ola de contagios de coronavirus, la inflación y las consecuentes alzas a las tasas de interés están tumbando los pronósticos de crecimiento económico para este 2022. Primero fue el FMI que redujo su expectativa original de 4 a 2.8% y ahora es BBVA quien reduce su estimación de 3.2% a 2.2%, además de que este último destaca una alta probabilidad de que el país esté en recesión desde la segunda mitad del año pasado. A los factores que dificultan el crecimiento en México, habrá que agregar los obstáculos en las cadenas de suministro y la debilidad de la inversión. Ya se ve que el desánimo que provocó la cancelación del megaproyecto de Texcoco, la inversión con carísimos cambios sobre la marcha sin proyecto ejecutivo del Tren Maya, e insistir en una impopular reforma eléctrica, no son las más acertadas decisiones.

*El presidente ha hecho una apasionada defensa del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, calificándolo como uno de los mejores epidemiólogos del mundo (!), y esa defensa no es de gratis porque el problema legal para el zar anticovid, será también para el propio Andrés Manuel que lo sostiene a capa y espada. El abogado Javier Coello Trejo, encabeza una demanda en contra de López Gatell a quien presume negligente y omiso en sus responsabilidades y lo acusa de la muerte de más de 400 mil mexicanos. Coello Trejo logró que el Poder Judicial ordenara a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario por falta de deber de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de su función pública. El también exfiscal antidrogas precisó que frente a la pandemia, López-Gatell recomendó reiteradamente no usar cubrebocas, prohibió a laboratorios de hospitales privados hacer pruebas y tomó con simpleza el fenómeno que ha provocado millones de contagios y cientos de miles de muertos que pudieron haberse evitado, por lo cual lo acusa de homicidio por omisión. El exfiscal antidrogas también me confirmó que está en disposición de apoyar a más ciudadanos en esta demanda y que lo hará de manera gratuita (mlh@coellotrejo.com). Al Doctor Muerte se le complican las cosas, pero también a su férreo defensor.

*Postulantes inconformes con una licitación para proveer al IMSS con 2.5 millones de pruebas rápidas, aseguran que sin cumplir con los requerimientos de la Cofepris, el Instituto otorgó el contrato por 190 mdp a la empresa República Farmacéutica. Los quejosos aseguran que se trata de un caso de influyentismo entre República Farmacéutica, que podría estar relacionada con Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex vinculado al caso Odebrecht, y Borsalino González, director de administración del IMSS, que dirige Zoé Robledo. Para confirmar esta aseveración, me dicen que presentarán una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública.

*“En Durango nos cocemos aparte, acá votamos por personas y no por partidos”, me dice Esteban Villegas, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD al gobierno de esa entidad, confiado en que el efecto López Obrador no será de ayuda a la candidata morenista Marina Vitela en las elecciones de este año. Por cierto, en su desesperación el senador José Ramón Enríquez, candidato desplazado por Vitela, organizó a un grupo de porros para reventar a pedradas y huevazos la visita de Mario Delgado a aquella entidad, pero el tiro le salió por la culata y ahora lo acusan de violencia política de género.

*Al estilo de los viejos regímenes comunistas, Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que recogerán la iniciativa de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de disponer de 14 mil millones de pesos de cuentas bloqueadas. Desesperados por hacerse de recursos de donde sea para fondear las obras insignia del presidente, ambos personajes deben saber que esa medida es abiertamente violatoria de la ley, que va a provocar un alud de amparos por atentar contra el derecho de quienes están sujetos a un proceso legal y que podría meterlos en un sinfín de conflictos en tribunales. La abyección de sus corifeos puede resultar costosa económicamente a los deseos del presidente.

*Descalificada hasta por el presidente que en su momento la llamó “la señora que no sabe leer”, Elizabeth García Vilchis es semanalmente objeto de todo tipo de críticas por sus limitaciones en lectura y lenguaje, pero la más reciente perla la exhibe también como una funcionaria que no revisa mínimamente lo que la ponen a leer y no comprende la más elemental aritmética: “Es falso que se haya regalado 200 ventiladores a Cuba”. Solo se les donó 50 de un tipo y 150 de otro. El clásico ejemplo del empleado de la 4t: 90% de lealtad ciega, 10% de capacidad, 0% de dignidad.

*En un mismo día su vida cambió. Salió a alguna diligencia y en unas cuantas horas había matado a una mujer inocente y su pasado lo puso en un penal federal, a miles de kilómetros de casa. El caso del otrora poderoso Facundo Rosas nos recuerda aquel dicho de “los carniceros de hoy, serán las reses de mañana”.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

