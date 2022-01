Capella va contra el Temo; "político chafa", le dice

*La 4T acaba de recibir la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien se dio tiempo de reunirse con el presidente López Obrador y tres de sus tapados morenistas, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Como los vecinos del norte no dan paso sin huarache, la secretaria Granholm no solo vino a tomarse la foto, sino a dejar el mensaje de que en la administración Biden-Harris HAY PREOCUPACIÓN por el “IMPACTO NEGATIVO de las reformas energéticas propuestas por México, a la inversión privada estadounidense”, advertencia que omitieron mencionar AMLO, Nahle y los presidenciables mencionados. Apenas unas horas después de la visita y el mensaje de la Casa Blanca, el presidente tuvo que ir al área de cardiología del Hospital Central Militar a una revisión “de rutina”.

*Como parte de la campaña de la 4T contra el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para impedir que se otorguen amparos a servidores públicos que ganan igual o más que el presidente. La propuesta de cambios a la ley de amparo va dirigida a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes han acudido a instancias legales para no bajar sus ingresos. Habrá que ver si ese furor justiciero de la 4t contra quienes ganan más que AMLO alcanza también a Gabriela Pulido Llano, esposa del controvertido Pedro Salmerón, quien carga con el pecado de ganar más de 130 mil pesos como Coordinadora Nacional de Memoria Histórica y Cultural, ¿verdaaaaat?

*Soy abogado, sé que hacer y estoy recabando información que prueba los vínculos de Cuauhtémoc Blanco con la delincuencia organizada en Morelos, me dijo Alberto Capella, ex secretario de seguridad de ese estado, quien mañana martes presentará una denuncia ante autoridades federales en que, asegura, demostrará la relación del gobernador con Alfonso Sotelo, ex alcalde de Jojutla, y Antonio Mazarí, primo del líder de los rojos, Santiago Mazarí, a quienes el Temo invitó a colaborar en su administración a pesar de sus nexos con ese grupo delictivo. Antonio Mazarí lleva tres años trabajando como director del Instituto de Defensoría Pública de ese estado. Capella, quien calificó al tepiteño como futbolista metido a político, “por cierto chafa”, dijo estar cansado de sus bravuconadas y aseguró que irá con todo en su contra por la vía legal. ¿Le aplicarán al Cuau la cuautemiña?

*La exhumación del cuerpo de un bebé del panteón de Iztapalapa y su aparición en un contenedor de basura dentro del penal de San Miguel en Puebla, muestra la libertad con que operan las mafias de sepultureros, la crueldad del crimen organizado, la corrupción en las cárceles del país y el vacío de autoridad en Puebla donde el gobernador -es un decir-está más ocupado en atacar a los medios que en hacer su trabajo. Aunque se pueden hacer suposiciones y conjeturas, vale la pena preguntar, ¿quién robó el cuerpo de ese inocente, y cuánto pagó por ello, quién lo sacó de la capital e ingresó a la cárcel poblana, para qué lo metieron al penal y a quien sobornaron? En este vergonzoso hecho, que podría repetirse en breve, mucho tienen que explicar los gobiernos federal, de la Ciudad de México y Puebla.

*La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a los priIstas Carlos Miguel Aysa a la embajada de México en República Dominicana y Claudia Pavlovich a nuestro consulado en Barcelona tiene al menos cuatro lecturas. Parece salvoconducto de impunidad para ambos ex gobernadores, es una nueva ofensa a los diplomáticos de carrera de nuestro país, pone en evidencia la falta de cuadros de la 4t para ocupar tan delicadas responsabilidades y deja al canciller Marcelo Ebrard como el chinito, nomás milando como le pasan por home esa bola ensalivada. ¡Strike!

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL