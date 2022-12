INE, el instituto caduco

Durante las veces que he tenido la oportunidad de legislar para esta gran nación, nunca había visto un grado de cinismo tan alto como el que se registró el pasado martes en la Cámara de Diputados por parte de las bancadas del PRI, PAN y sus rémoras que, sin argumentos, defendían a un Instituto Nacional Electoral (INE) que está cada vez más desprestigiado, parcial y arbitrario por derrochar el dinero del pueblo.

Y es que resulta lamentable que, un recinto tan importante e histórico como San Lázaro, haya sido insultado por la derecha conservadora de este país al rasgarse las vestiduras por un instituto que dejó en el olvido el principal objetivo de ser un árbitro garante de la democracia y la libertad de expresión pues, quien lo mal preside, junto con sus súbditos que lo secundan, se han empeñado en violar la Constitución federal al ser parte de un grupo político.

Y es que basta con poner un ejemplo, apenas el viernes 2 de diciembre de este año, este instituto nacional ordenó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a deslindarse de la libertad de expresión que ciudadanos en todo el país han manifestado a favor de la mandataria capitalina, demostrando con estas acciones y determinaciones, una actitud totalmente antidemocrática del INE, pues es prohibir a la ciudadanía ejercer sus libertades.

Lo anterior, rebasa las facultades de dicho instituto, mismo que reafirma su caducidad al haber actuado de manera ilegal.

Esto porque desde hace décadas, la libertad de expresión y manifestación de ideas, son derechos inalienables de la ciudadanía mexicana, así como ser los pilares de la democracia y, el papel de instituciones y gobiernos, es garantizar los derechos pero, por lo visto con lo que decidió el INE contra Claudia Sheinbaum, el actual organismo electoral carece de esa visión y se ha quedado en un preocupante anquilosamiento.

Esto, motivado por intereses políticos por lo que, resulta atroz que el INE haya intentado censurar a quienes manifestaron públicamente su simpatía y apoyo a la doctora y jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

Tarde se le hizo al INE para darse cuenta que el país ha cambiado desde 2018, cuando se registró la mayor participación democrática de la historia en las elecciones federales y producto de ello es que, ahora, la sociedad cuestiona más, exige y lucha por sus derechos por lo que, al interior de esa institución, no debería extrañarles que, en algún momento, vayan a terminar en la basura de la historia por tergiversar la ley a su antojo y no a favor de la rica pluralidad con la que están conformadas las sociedades.

Que mal se vieron aquellos que decían que “El INE no se toca”.

Pues se les olvidó que las leyes son perfectibles y por ello la mayoría de los diputados, modificamos las leyes secundarias que lo rigen.

Esto fue con el fin de revertir el despilfarro de recursos y atribuciones que no le corresponden a este organismo autónomo y, para el bien del país, el Instituto Nacional Electoral sí se tocó, y se va a transformar para ya no que no se siga manteniendo a un instituto caduco y que además cuenta con una estructura obesa que nada aporta a la democracia de nuestro país.

POR JULIO CÉSAR MORENO

DIPUTADO FEDERAL DE MORENA

@JULIOC_MORENO

MBL