El fracaso anticipado

Gerardo Martino ostentaba, sin duda, currículum para transformar el entorno cada día más lúgubre del futbol mexicano. Dirigió al mejor Barcelona, aunque sea por un rato, de la historia. Pensamos que haber adquirido bases del futbol europeo y, el conocimiento de la cultura latinoamericana sería suficientes para imprimirle un sello característico a la escuadra nacional, más allá de que los directivos hayan hecho, algunos años atrás, todo lo posible, porque no ocurriera así.

Algunos decían que el tener tantos extranjeros lo único que haría en la liga es poner competencia al jugador mexicano para que se supere, el problema es que, entre tanto de fuera, había cualquier cantidad de petardos que no funcionaron.

Para quien diga que no les tapan el lugar a los nuestros, solo hay que darse cuenta que en la mayoría de ocasiones ponían a jugar a algún foráneo y cuando este no hacía el trabajo, para la mitad del torneo entonces sí entraba el mexicano.

Pero para el siguiente volvían a contratar a uno o dos extranjeros más, volviendo a sacar al nacido en territorio nacional. Las consecuencias de la inmediatez y el cortoplacismo con que se labora, mismo que no permite el desarrollo de jóvenes promesas e, incluso, la consolidación de elementos que comenzaban a hacer las cosas bien.

Muchos aseveraban categóricamente que no influiría quitar del calendario las copas Libertadores, Sudamericanas o Américas de los calendarios, y que el no tener ascenso y descenso no sería factor, porque es mejor que se desarrollen de manera más solvente las escuadras de las ligas inferiores, comprándole el discurso a los Irarragorri y demás elementos que lo han promovido. El Atlante ha ganado varias finales y no le ha servido de nada, así como el Querétaro tiene adeudos con sus jugadores, o los Bravos de Juárez llevan entregándonos dos años deleznables en lo deportivo y no pasa nada. Se mantienen en la Primera

División, alargando la medianía y sin aportar algo.

Algunos que he escuchado en redes sociales dicen que no pasa nada si el equipo 12 de la tabla puede pelear por el campeonato. Inverosímil pensar en progreso cuando un equipo que gana el 33 por ciento de los puntos puede levantar una

copa, o más bien dos al final del año.

Pocos lo creyeron, aquí lo anticipamos, y no hoy, ni el año pasado. Hace varios semestres vaticinamos la hecatombe. Salgan los defensores de la liga, quiero leerlos. Este es el sostén para una Selección Nacional, aunque digan que no. Al menos que se trabaje para exportar futbolistas a otros lados, aspecto que tampoco parece importar. Esperemos las transformaciones tras este fracaso. Cambiaría esta eliminación porque se den, pero lo dudo.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MBL