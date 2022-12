El juego de las sillas del presidente

El presidente López Obrador le dio trato de segunda al presidente del Senado, Alejandro Armenta, durante la reunión para agradecer a legisladores el esfuerzo de sacar sus propuestas de reforma. Lo mandó a un extremo, tres posiciones a la derecha del jefe de la nación. Digamos que colocó a Higinio Martínez en lugar del presidente de la Cámara Alta aún cuando la relación entre el mandatario y el senador del Estado de México se descompuso desde el arranque del sexenio, por el rechazo de éste a cancelar el aeropuerto de Texcoco. Lo tuvo codo a codo ayer, pero tampoco dejó de estar a la derecha. Pero, por qué es importante el dato de las sillas en las reuniones con AMLO. La forma es fondo también en el actual gobierno: la única vez que a Julio Scherer se le vio en una posición de segunda fila en un acto en Palacio Nacional, a los días siguientes dejó la Consejería Jurídica.

Lo de Armenta no pasó desapercibido entre morenistas, menos cuando es la persona más fuerte de Ricardo Monreal, quien no fue convocado al encuentro con el Presidente y porque Armenta busca la candidatura al gobierno de Puebla, misma que quiere Nacho Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, quien sí estuvo sentado en mejor posición, codo a codo del lado izquierdo del mandatario.

En el encuentro de legisladores federales con López Obrador no estuvieron los que votaron en contra de la Reforma Electoral. Era un acto de reconocimiento del líder a los diputados y senadores que empujaron y defendieron, aún con alteraciones y violaciones a la Constitución y el reglamento del Congreso, sus proyectos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, no fue invitado. De hecho, en un momento el discurso del Presidente tuvo como destinatario a Monreal, quien no acaba de quedar bien con la oposición ni con el jefe del Ejecutivo federal. “Los que hablan mucho de lealtad sin tener principios, sin tener ideales, a la primera traicionan, no resisten las tentaciones del poder”.

Fue como una señal del Presidente a quienes le profesan una fe ciega, pues de inmediato empezó la nueva embestida para sacarlo de la coordinación. La senadora Citlalli Hernández dijo que es incómodo tener como líder a alguien que no tiene coincidencia plena con el Presidente. Los legisladores afines a Sheinbaum creen que es la señal para deponer ahora sí al zacatecano de la coordinación del Senado. Se avecina la lucha interna más encarnizada.

•••

Uppercut: Vecinos de Miguel Hidalgo colocaron sellos sobre pantallas publicitarias autorizadas por el concuño de Víctor Hugo Romo para una operación de 3 años cuando la ley establece que sólo pueden tener una vigencia de 90 días. Con dicha autorización en el pasado gobierno, la empresa beneficiada tendría ganancias por más de 500 mdp. La indagatoria en el Órgano Interno de Control de la alcaldía está en marcha. A esos y a otros indicios de corrupción en el trienio pasado se les está siguiendo la pista.

