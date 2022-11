AMLO fortalecerá al peso

Me reuní la semana pasada con uno de los empresarios más importantes del sector automotor. No puedo revelar quién fue porque la reunión no fue on the record, pero sí puedo relatar un pronóstico que me compartió con entusiasmo: el presidente Andrés Manuel López Obrador será el primero en nuestra generación en cuya gestión el peso mexicano termine valiendo más frente al dólar que cuando empezó su sexenio, lo cual sería un parteaguas en indicadores económicos, algo nunca visto por nosotros, aseguró.

El empresario no me compartió ningún modelo econométrico para dar soporte a su pronóstico; pero se dijo convencido de que así será, toda vez que los cambios profundos impulsados por AMLO están empezando a dar resultados.

Me relató la forma en la que sus convivencias sociales han cambiado durante el sexenio, porque su grupo de amigos empresarios ha sido sumamente crítico del Presidente, mientras él lo defendía en todas y cada una de las reuniones.

Alabó la decisión del aeropuerto Felipe Ángeles, y la de vivir en Palacio Nacional. También habló de la estabilidad macroeconómica, de las finanzas públicas y de la austeridad del gobierno.

En relación con la sucesión presidencial de 2024 comentó que el Presidente es quien tomará la decisión y que el hecho de que se decida por Claudia Sheinbaum es altamente probable porque dará continuidad a la transformación iniciada.

El empresario en cuestión no está invertido en medios de comunicación, profesa un notorio y fuerte amor a México y, por lo que sé, no pertenece al círculo o al grupo identificado como de los amigos de Claudio X. González. Sus negocios son enormes, en varias industrias, y su huella empresarial es y será cada vez más notoria en todo el país. Este no es el primer empresario de gran calado que escucho fervientemente defendiendo al presidente López Obrador, pero sí el más vehemente.

GAS NATURAL

José García fue ratificado como presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural para el 2023. García Sanleandro es también presidente de Naturgy Latinoamérica. Su propósito será ampliar inversiones en el sector y consolidar el mercado.

DANONE Y NESTLÉ

Las dos marcas de alimentación globales serán participantes muy activas en la presentación del Global Metaverse Report 2022, que será liberado próximamente. El reporte revelará las principales formas de monetización en los metaversos y será presentado por el Instituto Global para la Competitividad Digital.

NATURA

Natura & Co. informó que se encuentra acelerando el proceso de integración de Avon con Natura en América Latina. Sus ingresos crecieron 2.2 por ciento en el tercer trimestre, pero en América Latina tiene un “desempeño sólido”.

