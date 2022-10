El día que Tatiana decidió irse a la porra

En su propia carta de renuncia, Tatiana Clouthier mencionó dos fechas: el 26 de julio y el 9 de septiembre pasados.

Esos días, contó, platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de su deseo de renunciar a la secretaría de Economía.

“Uno debe saber cuándo retirarse”, escribió en la misiva que ella misma leyó ayer en la Mañanera y agregar una breve explicación:

“Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de aportarle al equipo está agotada; me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo”.

Los motivos de su retiro --por lo que expresa en la carta-, no indican claramente que se trate de “un asunto personal”, como dijo el presidente. Tampoco que haya un enojo o un rompimiento. Más bien deja entrever que ya no puede hacer más, pero no expone abiertamente las razones del por qué.

Miremos entonces qué pasaba en torno aquél 26 de julio, día en que Tatiana le planteó formalmente al presidente su deseo de renunciar. ¿Qué ocurría? Estaba la sombra del T-MEC, la solicitud de consultas por parte de Estados Unidos y Canadá.

Antes de reunirse con la hija de Maquío ese martes 26 de julio, el presidente López Obrador celebraba el aniversario de la Revolución cubana en la mañanera. Un inmenso óleo de José Martí lucía en el Salón Tesorería y el invitado especial del día era nada menos que el cantautor Amaury Pérez.

Las declaraciones de AMLO esa mañana giraron precisamente sobre la confrontación que se tenía con los gobiernos de Washington y Ottawa en el marco del Tratado de Libre Comercio: el control del yacimiento petrolero Zama, en el Golfo de México.

Operación que, de acuerdo al mandatario mexicano, corresponde a Pemex y no a la empresa Talos Energy.

No era ésta la única diferencia con empresarios estadounidenses para la extracción de petróleo, reconoció López Obrador -se sumaban otras más- “pero nosotros no podemos entregar el patrimonio de nuestro país”, advertía.

Habló también ese día de nuevas medidas para reforzar el plan antiinflacionario puesto en marcha un mes atrás, en el que se incluía mantener los precios de los combustibles, una revisión de la canasta básica y otros artículos no incluidos, como la papa y la cebolla. Eliminar aranceles en alimentos que estuvieran subiendo de precio y se puedan importar y una política de tarifas de transporte de mercancías…

En fin, temas económicos todos ellos. Eso era lo que estaba sobre la mesa el día que Tatiana Clouthier se sentó a hablar con el presidente de su renuncia e irse a la porra.

O bueno, para pasar al lado de la porra y animar al equipo de la 4T desde la tribuna.

-0-

GEMAS: El grupo de Alfonso Romo en el equipo presidencial, se desintegra.

