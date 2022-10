Suertudo con Colmillo

La verdad amigos y amigas de Heraldo, yo cada vez estoy más sorprendida de la buena estrella que cobija a mi Jaguar de Macuspana. Cualquiera de nosotros tendrá sus altas y sus bajas, días de mucha fortuna y rachas de mala suerte pero este hombre es verdaderamente “INDEGSTRUCTIBLE”. En serio.

La empresa calificadora Moody’s le auguraba un cambio de 25 pesos frente al dólar para estas fechas y anda en 20. Comparada con agosto, la inflación bajó .2%. De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE, la economía mexicana creció 4.7% entre agosto de 2021 a agosto de 2022. Vamos encaminados a ser autosuficientes en energéticos en 2023. Y por lo pronto se ha contenido el precio de las gasolinas. Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados. que más apoyo reciben. Guerrero con 942 mil 43 hogares tiene 1 millón 323 mil beneficiarios.

El AIFA llegará a 64 vuelos diarios en diciembre. Ahorita le ronda los 45. No importa cuan oscuro sea el panorama, sus proyectos y propuestas no sólo “pasan”, sino que demuestran que funcionan! Por supuesto que esto debe de tener muy enojados a sus opositores. La cereza en el pastel fue una encuesta llevada por la empresa Enkoll, quienes aseguran que 3 de cada 4 mexicanos apoya que los militares sigan en la calle. Y no en la Calle de la Amargura, sino ofreciendo seguridad, llevando a cabo obras, administrando las aduanas, aeropuertos y cruces fronterizos, etc.

La empresa se aventó preguntas de esas que sacan chispas, muy provocadoras. Como por ejemplo: qué tanta confianza tiene la población encuestada en cada institución de seguridad?. La Marina aprobó con un 70%. El Ejército obtuvo un 67%. Para la Guardia Nacional, el voto de confianza resultó ser del 58%, mientras que la Policía sólo alcanzó en esta encuesta un 33% de aprobación. Por supuesto que no debemos hablar en absolutos. Poquito más de la mitad de los encuestados están seguros de que Ejercito tuvo que ver en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El 33% asegura lo contrario. Hay que mencionar que también casi la mitad de los encuestados desconocía las filtraciones de los hackers autodenominados Guacamaya. Sin embargo, insisto, en que no podemos generalizar. Y no niego que aumentaron las denuncias por violación a derechos humanos de parte del Ejército y la Guardia Nacional entre 2019 y 2021, sin embargo el Ejército y la Marina son enormes y por las fallas de unos, no se puede calificar a todos. Que aquellos que sean señalados, se sometan a una justicia científica y respondan por sus actos en caso de ser encontrados culpables.

Donde sinceramente discrepo es con la declaración de Adán Augusto López, quien afirmó que “un militar puede participar en tareas políticas, puede tener aspiraciones políticas e incluso ser Presidente”. Híjoles, lo interesante es que actualmente el ejército responde a órdenes de un General al mando que es civil y me refiero a AMLO. El último general que debió portar la banda presidencial, para mi gusto, fue mi General Lázaro Cárdenas.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ