Serenos, morenos

Nos cuentan que desde la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, a cargo de Sebastián Ramírez, se ha puesto un alto a quienes buscan madrugar y destaparse rumbo a la sucesión en la jefatura de Gobierno de 2024. Mientras panistas y priistas levantan diario la mano para buscar la candidatura de la oposición, en el morenismo se ha pedido a los aspirantes paciencia y respetar los tiempos. Primero, dicen, se afinará la estrategia para recuperar la capital, y luego vendrá la contienda interna.

Duarte logró juntarlos

Rápido y efectivo operó Horacio Duarte en el Estado de México. Juntó a la virtual candidata de Morena al gobierno de la entidad, Delfina Gómez, con el senador Higinio Martínez, ante un nutrido grupo de morenistas. Ahí se lanzó un mensaje de unidad para adherir el territorio mexiquense a la 4T. De hecho, para eso llegó Horacio: a poner orden y sumar.

Cierran filas con Alejandra

Por cierto, en el PRI no se quedan atrás en eso de la unidad. Resulta que su virtual candidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, fue arropada ayer por los ex gobernadores tricolores de la entidad. Estuvieron Arturo Montiel, Emilio Chuayffet, César Camacho, Eruviel Ávila y Alfredo Baranda. No pretenden entregar la plaza a Morena.

Bárcena, con poca posibilidad

Nos cuentan que Alicia Bárcena tiene pocas posibilidades de ser la próxima presidenta del Banco Interamericano de Desarrollo. Por un lado, dicen, su postulación fue tardía, además de que Argentina esperaba que México apoyara a su candidato. Eso sin contar que Estados Unidos tiene otros planes para ese organismo y en ellos no está incluida la embajadora mexicana en Chile.

Más violencia en Jalisco

Nuevamente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se estampó con un golpe de realidad. Un tiroteo en la colonia Lomas de Providencia, área residencial de Guadalajara, dejó al menos tres personas muertas y cuatro heridas. Además, en Zapopan se registró un acto de violencia con saldo de un muerto y un lesionado. Pero el mandatario emecista sigue diciendo que no hay riesgo.

