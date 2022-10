La imprudencia de Miguel Herrera y Fernando Hierro

Después de la pomposa presentación de Fernando Hierro como director deportivo del Guadalajara, y el ridículo que hizo Miguel Herrera al quedar fuera en cuartos de final del Apertura 2022, cualquiera diría que estos dos personajes van a estar dedicados en cuerpo y alma a sus equipos, para levantar sus respectivos proyectos.

Pero no, estos dos personajes estarán apurados en armar su "proyecto" para el Clausura 2023, antes de viajar a Qatar a cumplir con otros compromisos que han adquirido como comentaristas de la cadena Telemundo de Estados Unidos, pese a la obligación que tienen de levantar a sus equipos de los ridículos que han hecho en los últimos torneos.

Por supuesto que esto no solamente es culpa de ellos; es más, ni siquiera son culpables, ya que no hay nadie que le huya a trabajar y mucho menos en un Mundial.

La culpa también es de sus respectivas directivas, las cuales permiten que se ausenten en ese momento y dejen encargado el changarro.

Sobre todo, cuando, además, estos equipos jugarán un torneo en diciembre, la Copa Sky, que, si bien es un torneo para sacar recursos, sirve de pretemporada.

Lógico es que, al menos, Miguel Herrera, estuviera con su equipo en la cancha en los primeros partidos de esta copa.

En el caso de Hierro, no está directamente en la cancha, pero igual no es la mejor imagen ahora que acaba de fichar por un club tan necesitado, como el Guadalajara, irse por lo menos un par de semanas.

Justo ayer, durante su presentación, Hierro habló de resetear a las Chivas.

Lo anterior se entiende como dejar atrás vicios del pasado, de hacer de este club un ente profesional en todos los sentidos que no se maneje a los caprichos de uno y otro.

Ayer se esperaba que llegara con el nombre del siguiente director técnico de las Chivas, pero tampoco sucedió. Eso sí, habló de recuperar la ilusión.

Pero después la afición tapatía se entera que su director deportivo se irá de comentarista y es, sin duda, regresar a viejas prácticas.

Seguramente dirán que no afecta en lo que han planeado o que, al momento de firmar, dejaron establecido que ese periodo de tiempo no estará con sus respectivos equipos.

Pero tanto Guadalajara como Tigres están en estos momentos para que quienes son los encargados de levantarlos de entre los muertos del fútbol mexicano se encuentren en todo momento al pendiente del más mínimo de los detalles al interior del equipo.

No es una exageración, es un detalle que no es menor y que no se debe ver como una bonita anécdota.

Después, cuando, de nueva cuenta, no trasciendan estos equipos, no habrá excusas y les será recordado el momento en que Miguel Herrera, con Tigres, y Fernando Hierro, con Chivas, decidieron ir a Qatar.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

MAAZ