El pasado 11 de octubre el grupo de seis organizaciones de la sociedad civil denominada Unid@s convocamos a un gran movimiento nacional para rescatar al país y dar un nuevo rumbo a México. Unid@s nace en un momento que puede considerarse una encrucijada fundamental para los mexicanos. El tiempo mexicano exige que la ciudadanía tome la batuta y convoque a partidos y ciudadanos a construir un nuevo acuerdo.

Unid@s busca, por un lado, ayudar a organizar una gran coalición para obtener el triunfo en las elecciones del 2023 y 2024 y, por otro, propone una senda diferente a la actual que lleve al país hacia un mejor destino.

Unid@s tiene claro que los cuatro años del actual gobierno han causado zozobra y dolor a muchos mexicanos, sobre todo, a los sectores más desamparados.

Contrario a lo que se piensa, la sociedad civil en México es muy vigorosa y lo ha demostrado recurrentemente. Fue la ciudadanía organizada la que pudo reunir a partidos políticos que tradicionalmente habían sido rivales a unirse en 2021 para enfrentar al oficialismo obradorista. Esta coalición fue exitosa pues obtuvo casi 2 millones más de votos que el eje gobernante. De haber sido una elección presidencial la celebrada en 2021, hoy el Presidente sería de oposición. En forma análoga, de haberse tratado de una elección para elegir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hoy este puesto lo detentaría quien hubiese postulado Va por México. Además, la coalición opositora obtuvo el triunfo en las zonas urbanas más pobladas del país. Esto fue una gran victoria ciudadana, porque se le privó al régimen oficialista de la mayoría necesaria para cambiar la Constitución. Esto es crucial pues significa que hoy en México existen contrapesos al poder de la hasta hoy mayoría.

A pesar de eso en Unid@s creemos que estos contrapesos son insuficientes para contener a un gobierno con vocación autocrática, que quiere continuar minando las instituciones republicanas del País. Seguimos viviendo en peligro.

Es por eso que el conjunto de organizaciones que forman Unid@s, hemos llegado a la conclusión de que se necesitan redoblar esfuerzos en cinco ámbitos:

1. La necesidad de promover una mayor participación ciudadana para resolver problemas comunes. 2. La defensa férrea del voto en las próximas elecciones del 2023 y 2024. 3. Organizarnos de manera efectiva para defender al INE contra la pretensión del gobierno de debilitarlo para que deje de ser autónomo. 4. Diseñar un programa de gobierno con la contribución de la ciudadanía. En marzo próximo se presentará el programa que se habrá construido en una gran Convención Ciudadana. 5. Un nuevo Acuerdo Ciudadano-Político para que, juntos, ciudadanos y partidos, construyamos el bloque ganador en 2024.

Hoy es, sin duda, la hora de la ciudadanía y nosotros en Unid@s seremos los forjadores de un nuevo país. Hoy en México, no me queda la menor duda, no vivimos un crepúsculo sino un amanecer. Empieza una nueva era.

Gustavo de Hoyos Walther*

@gdehoyoswalther

*Abogado y Fundador de Sí por México

MAAZ