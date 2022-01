En Veracruz se define 2024

Acusada de colusión, ejercicio indebido de la función pública y abuso de autoridad, la expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli García Álvarez, se encuentra presa en el penal de Pacho Viejo desde el 26 de marzo de 2020. En una carta dirigida al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, la ex funcionaria solicita su intervención para los “presos por ser incomodos para el gobierno de Veracruz”.

Yolli García es una de las al menos 24 personas detenidas en Veracruz por diversos cargos que suenan más a torceduras de la justicia. Además, el gobierno de Cuitláhuac García es señalado por endurecer el delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual castiga duramente supuestas amenazas o agresiones a los servidores públicos, aprobado en marzo de 2021 por el congreso veracruzano, pero declarado inconstitucional por la Suprema Corte desde 2016.

Toda esta historia tiene su antecedente en la asesoría que Monreal prestó a un grupo de víctimas de detenciones para conseguir la liberación de seis jóvenes detenidos por el delito de “ultrajes a la autoridad” en septiembre de 2021. Punto de choque entre el senador y el gobernador y se ha dicho que fue el motivo por el cual el 22 de diciembre pasado, la Fiscalía de Veracruz detuvo a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, como el supuesto autor intelectual del homicidio de Remigio “René” Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz, ocurrido el 4 de junio de 2021.

Monreal llamó a integrar una comisión especial en el Senado para investigar el caso, y Dante Delgado, coordinador de MC, llamó a la desaparición de poderes. José Manuel del Río Virgen, quien hoy cumple 68 años, es muy cercano a ambos personajes. La oposición se alineó a favor de Monreal, pero esto terminó por enemistar al coordinador con la estructura de Morena: sumado a los señalamientos de operación en contra en las elecciones de la CDMX, al interior del gobierno se ha hablado, incluso, de un posible veto. El gobernador se dice perseguido y llamó golpistas a los legisladores que intentan investigarlo. El respaldo al gobernador de Veracruz desde Palacio Nacional, no deja duda hacia donde se inclina la balanza.

Y a todo esto, no deja de sonar interesante también un dato no menor y hasta ahora inadvertido: Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, que lleva más de un año encerrada en prisión acusada del homicidio del hermano de Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, afirmó que una reunión con José Manuel del Río Virgen, este les dijo que no les podía ayudar porque tienen un conflicto legal con el fiscal Gertz, aduciendo que él era más poderoso que la Cámara Alta y que el Presidente de la República. Ante un tema tan delicado como este, el silencio del Fiscal General puede ser la señal de hacia dónde se están cargando los dados. La sucesión de 2024 se define pasando por Veracruz. Aunque inocentes tengan que estar en la cárcel.

CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLUMNISTA

@CARLOSZUP

MAAZ