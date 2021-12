La apuesta naranja

El partido Movimiento Ciudadano ha echado las cartas para el juego electoral de los próximos años. De la mano de su eterno líder Dante Delgado, hace una semana en su Convención Nacional decidieron ir solos a la elección presidencial de 2024 para “no hacerse bolas”, como anticipan que pasará con otros institutos… y candidatos

Los naranjas vienen sumando triunfos en comicios a nivel local que los colocan como una fuerza emergente, aunque ese avance falta consolidarlo a nivel nacional con una mayor influencia en las cámaras de legisladores. El crecimiento se ha dado principalmente al arrastre de varios personajes que hoy son gobierno y que anteriormente estuvieron en otros partidos.

Uno de ellos es Enrique Alfaro, que después de haber militado y competido por otros tres partidos, en 2018 llegó a la gubernatura de Jalisco abanderando las siglas de Movimiento Ciudadano. También lo ha hecho con una generación de políticos jóvenes de cantera, como Samuel García y Luis Donaldo Colosio, en Nuevo León. O con la incorporación de cuadros que anteriormente representaron a la IP, como algunos diputados federales jaliscienses.

A nivel federal reclutaron a políticos como Ivonne Ortega o Salomón Chertorivski, de amplia trayectoria, pero con futuro por delante. Quizá la aparición en una encuesta del joven Colosio en el tercer lugar de conocimiento de la población rumbo a la elección presidencial los convenció de rechazar los llamados a formar parte de una gran alianza de oposición dentro de tres años y declararse una tercera vía para el país, como representantes de la socialdemocracia.

Parecen tener el camino claro, no obstante los escollos que se puedan presentar. Si bien Dante Delgado ha dicho varias ocasiones que Marcelo Ebrard no será su candidato presidencial en caso que no consiga serlo por Morena porque “no recogen desechos de otros partidos”, las adhesiones que mencioné anteriormente lo desmienten. Incluso, para la renovación de gubernaturas en 2022 considerarán abrir la puerta a personajes de otros partidos políticos que no lo consigan.

También deberán cuidar que los celos políticos entre los personajes que son mencionados para la elección desemboquen en decisiones políticas equivocadas. Y comunicar mucho mejor sus éxitos de gobierno, en caso de conseguirlos. MC ha calibrado que les conviene más ir solos con su propio candidato presidencial, porque además de tener “corcholatas” para hacerlo, podrán tener acceso a más recursos y prerrogativas que les permitirán subsistir.

Es una apuesta interesante, toda vez que en 2012 apoyaron a Andrés Manuel López Obrador y en 2012, se fueron a otro extremo, abanderando a Ricardo Anaya. Ante la división en el PAN, el desplome del PRD, la guerra interna en Morena y el inminente desvanecimiento del PRI, la decisión de los naranjas podría ser una buena noticia, siempre y cuando sus actuales gobiernos no naufraguen. Con los adversarios a los que se enfrentan, todo puede suceder.

•••

CONTRASEÑA: El primer “beneficiado” con la política de puertas abiertas de MC podría ser el senador hidrocálido Antonio Martín del Campo. Los pronósticos se cumplieron y esta semana estalló contra Marko Cortés, luego de que en dos encuestas de tres aplicadas para designar al candidato del PAN a la gubernatura, lo aventajó la diputada federal Teresa Jiménez.

El senador acusó trampa. Se sabe que ya hubo contactos. No sería extraño, ya que Toño, como le conocen, llegó a su escaño en alianza con MC. La decisión, luego de los hechos de esta semana, recae exclusivamente en él.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLUMNISTA

@CARLOSZUP

MAAZ