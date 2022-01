Navío sin rumbo y Lozoya

A la Sonda de Campeche se acerca una tormenta, y no es precisamente el frente frío 19, que ha provocado mal tiempo en el Golfo de México, sino un escándalo de amplias proporciones que apunta al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien actualmente se encuentra preso.

El 3 de enero pasado un gigantesco buque, sin tripulantes, quedó a la deriva en la zona marítima.

A decir de las autoridades locales, los cables con los que era remolcado se reventaron en su camino al puerto de Seybaplaya y comenzó a navegar sin control con consecuencias graves para el medio ambiente y la economía, pues hay que hacer maniobras para saca la embarcación del atasque.

Más allá de eso, le cuento que la embarcación, que hace un par de semanas realizó trabajos de instalación de cableado, así como de equipo electrónico y maniobras en las estructuras marinas en el Activo Integral Ku-Maloob-Zaap, es operada por la empresa alemana Harren and Partner Transport and Instalation, SAPI de CV.

Como es bien sabido, Emilio Lozoya Austin, durante su gestión al frente de Pemex, colocó una oficina en Alemania para atraer inversión y todo parece indicar que esta firma sería una de las que llegaron a tierras mexicanas de la mano del ex directivo de la petrolera.

En los videos que ya circulan en redes se aprecia que la estructura, con dimensiones de ocho mil toneladas, 88.39 metros de longitud y unos 22 pisos de alto, navega sin control. Aunque las autoridades han dado a conocer que la responsable es Permaducto, S. A. de C. V, filial de Protexa, ha omitido mencionar a la firma Harren and Partner Transport and Instalation.

Sin duda, los alemanes tendrán que dar algunas explicaciones y, sobre todo, las autoridades tendrán que revisar la actuación de esa empresa en el país, es decir, auditar sus actividades para asegurarse que todo esté en orden.

LA RUTA DEL DINERO

De manteles largos Cooperativa La Cruz Azul, con motivo del sexagésimo octavo aniversario de su planta ubicada en Lagunas, Oaxaca. La cementera, al frente de Víctor Manuel Velázquez, en el evento informó que el año pasado esa planta junto con las que tiene en los estados de Aguascalientes y Puebla elevaron su producción 60 por ciento, lo que compensó el déficit de producción que tuvo la unidad en Hidalgo.

Entre los planes de Cruz Azul para este año, destaca la construcción de una nueva planta en Puebla para atender la creciente demanda de cemento al sur del país. Y bueno, por lo que refiere a la planta de Lagunas se puso en operación la Unidad de Calcinación número 5, además que, dado su buen desempeño, entregó bonos a sus socios en montos históricos, lo mismo que a jubilados y viudas.

