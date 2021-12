Santander con los restauranteros

Uno de los sectores más golpeados en el confinamiento por la pandemia fue el restaurantero. Con cierres de hasta 13 meses, varios sufrieron falta de liquidez y de plano tuvieron que cerrar, otros enviaron a su personal a sus casas en espera de mejores condiciones para reabrir, y los menos se apoyaron en entregas a domicilio para sobrevivir.

En ese contexto, la nota es que Banco Santander, que comanda Héctor Grisi Checa, acaba de alcanzar un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), que preside Germán González Bernal, para apoyar con créditos, terminales punto de venta y otros productos bancarios a más de 15 mil restaurantes.

La idea es ofrecerles condiciones preferenciales para contratar esos créditos con trámites digitales en una apuesta por la recuperación de un sector que apenas asoma la cabeza luego tras la caída de la economía. El programa además forma parte de la estrategia para atender al segmento Pyme, que lleva Luis Ricardo Alvarez Rueda, en Banco Santander.

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos del banco que tiene como mandamás a Ana Botín, la mexicana Samantha Ricciardi será la próxima consejera delegada de Santander AM, el brazo de la entidad ibérica dedicado al manejo de inversiones, en una responsabilidad que asumirá a finales de febrero. Estuvo en Citi, BlackRock y Schroders... La Fiscalía del Estado de México, de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, inició una carpeta de investigación en contra del empresario abarrotero Jacobo Kurejwowski Saba, conocido como Jacobo Kurzon, por posible delito de fraude, luego de que lo señalaran con Ana Luisa Flores Ramírez, apropiarse ilegalmente de un inmueble en Lomas de Tecamachalco, un caso desde 2015. El modus operandi habría sido vender a dos particulares a través de un supuesto representante legal de Bertha Flores Paleo, acaecida 12 años atrás. Una vez que se hizo del inmueble, Kurzon edificó siete departamentos aprovechándose de su calidad de presidente vecinal y del cambio de uso de suelo en Tecamachalco. El tema podría escalar a otras dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera, de Pablo Gómez Álvarez, de la FGR, de Alejandro Gertz Manero, y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que se emitiera más de una denuncia anónima... En la segunda edición de Those who inspire México se incluyen las experiencias de empresarios como Alberto Baillères, de Grupo BAL; Ángel Losada, de Grupo Gigante; Eugenio Madero, de Rassini; y el banquero Manuel Romo, de Citibanamex, como parte de 118 historias que buscan motivar a las nuevas generaciones... El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció ante el Senado que “la inflación ya no podría ser señalada como transitoria”, lo que anticipa que las tasas de interés en EU podrían subir pronto. Para muchos las declaraciones hacen pensar que la fiesta se acabó en las bolsas, luego de 11 años de alzas que sólo se interrumpieron algunas semanas por el Coronavirus.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL