2022, el año de la ciberseguridad

Un reciente informe de la compañía de ciberseguridad, Kaspersky que en México lleva Jaime Berditchevsky, evidencia lo difícil que ha sido para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes), superar las restricciones económicas de los últimos meses. El estudio Cómo las pequeñas empresas superaron 2020-2021: recortes presupuestarios, presentación de productos y nuevas prioridades de inversión revela que 53 por ciento de las PyMEs mexicanas dijo que las dificultades financieras de los últimos 12 meses probablemente se volverán permanentes.

Los dueños de los emprendimientos han tenido que replantear sus presupuestos dando prioridad a los gastos más urgentes y la ciberseguridad no está en las prioridades. Casi la mitad (40 por ciento) de las PyMes mexicanas tiene dificultades para realizar inversiones que les permitan mejorar la seguridad cibernética, incluso a sabiendas de la importancia de protegerse contra las amenazas. Esto ha orillado a muchas de esas empresas a buscar alternativas más baratas o incluso gratuitas para ciertos servicios y uno de ellos es la ciberseguridad.

Las consecuencias de ahorrar en este rubro suelen ser muy costosas, pues según la compañía, en caso de sufrir una brecha de seguridad, las pérdidas económicas que pueden enfrentar las pequeñas y medianas empresas alcanzan 155 mil dólares. Los expertos de la compañía recomiendan a este sector fundamental de la economía que evalúen la opción de hacer más con la misma inversión, especialmente ahora que el comercio electrónico es vital para una empresa. Una manera de hacerlo es automatizando ciertos procesos, ya que esto permitirá que el personal enfoque sus esfuerzos en aquellos proyectos que promuevan el crecimiento del negocio.

OPORTUNIDADES DE LA LIGA MX

El cierre de 2021 para el futbol mexicano dejó varias noticias positivas, más allá de los triunfos de equipos como Cruz Azul y Atlas en la Primera División y el Atlante en el Torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión —clubes que equivalen hasta 30 por ciento del total de aficionados del balompié nacional—. Existen otros motivos de aliento para los equipos a pesar del difícil momento que vive el deporte por la pandemia.

El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, me cuenta que tan sólo la Liga de Expansión registró, durante 2021, 92 debuts de jugadores de categoría sub 22, incorporando 15 de ellos a equipos de Primera División. Otro logro es el acuerdo que la Liga MX alcanzó con la Major League Soccer (MLS) para disputar en 2023, por un mes, un torneo entre los 28 equipos estadounidenses y los 18 equipos mexicanos. Sin demeritar el avance deportivo, debemos destacar el potencial económico al que los conjuntos locales accederán, ya que durante la duración de la competencia facturarán en un mercado de 60 millones de aficionados con ingresos per cápita 700 por ciento superior al mercado nacional, lo que significará oxígeno puro a sus finanzas.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

MAAZ