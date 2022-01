El INE: se mantiene la incertidumbre

Después de las resoluciones de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, el INE continuó con los procesos para organizar la Revocación de Mandato, por lo que instaló los 32 consejos locales, que a su vez instalaron los 300 consejos distritales que organizarán el ejercicio. Además, el INE inició los trabajos para seleccionar a los funcionarios que recibirán los votos. Esas medidas podrían haberse tomado más adelante sin afectar el proceso, y lo que el Consejo General quería para tener certeza sobre los procedimientos. Fiel a su tradición, el INE acató rigurosamente las sentencias de los órganos jurisdiccionales.

Con todo, prevalece la incertidumbre sobre como se operará la revocación cuando faltan solo 87 días para su realización. Según los datos del INE, a estas alturas es evidente que se presentaron las firmas suficientes y se cumplirán los requisitos de ley para su realización. Sin embargo, el INE aún no cuenta con los recursos para cumplir a cabalidad todos los procedimientos que impone la ley. De hecho, el Consejero Presidente comentó que con los recursos actuales solo se podrían instalar 60,000 casillas de las 161,000 que obliga la Ley.

El día de ayer, el Consejo General del INE aprobó un nuevo ejercicio de ahorro presupuestal para solicitar a la Secretaría de Hacienda $1,738 millones de pesos para estar en condiciones de cumplir con la encomienda. Lo demás será producto de ahorros y nuevas medidas de austeridad. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral, la SHCP debe responder a la brevedad, fundando y motivando su resolución. En este caso, reinó el consenso entre todos los consejeros y consejeras. Todos apoyaron la propuesta. Solo Morena insistió en sus vituperios al INE y a las y los consejeros electorales, en la mesa del Consejo General. No les parecía importar la Revocación, sino el ataque al INE.

Queda clara la voluntad del INE para realizar la revocación de mandato como lo manda la Ley; explicó claramente los nuevos ahorros; aceptó realizar un esfuerzo extraordinario, aunque no conveniente; y reiteró su voluntad de fomentar la austeridad institucional. Toca ahora que la SHCP otorgue los recursos para que el INE realice adecuadamente y con certeza sus funciones. Será por el bien de la democracia mexicana.

He leído frecuentemente que nuestra democracia es joven, frágil y débil. Toda democracia es perfectible, pero no están hechas para ser atacadas por los gobiernos que triunfan democráticamente. Pedir al INE que opere un proceso sin los recursos suficientes implica debilitar deliberadamente a la democracia.

Después de mas de 30 años de su existencia, el IFE – INE ha mostrado su vocación democrática. Si la SHCP lo entiende así, coadyuvará a que la Revocación se organice correctamente y fortalecerá no a los consejeros, no al INE, sino a una democracia fuerte y sana. Si no existe esa voluntad, quedará claro quienes están por la democracia y quienes la quieren atropellar.

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO, TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@ARTUROSANCHEZG

