Ficción propagandística de Rutilio Escandón

En Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón festeja el último informe de seguridad que divulgó el presidente López Obrador, que pone a esa entidad en el primer lugar nacional, con la tasa más baja en incidencia delictiva. Mientras, los ataques a la población se generalizan. Indígenas de San Cristóbal de las Casas, Lucio Cabañas, Ocosingo, Chenalhó, Aldama, Las Margaritas y muchos más, son atacados por grupos armados. Bastiones del EZLN son ignorados por el gobierno de Morena. Todo lo demás es ficción.

MORELOS: Una bomba de tiempo está activada en Temixco. Los vecinos de una docena de colonias protestan por la instalación de la mina canadiense Álamos Gold Esperanza Silver, que inició la explotación de oro en mil hectáreas. Temen que contamine la región. Lo extraño del caso es que la alcaldesa petista Jazmín Solano jura y perjura que no ha entregado ningún permiso de explotación minera. Jazmín, reelecta con muchas irregularidades, es presionada por el brazo social del EZLN en la entidad.

DURANGO: El senador por Morena, Ramón Enríquez, toca tambores de guerra. No está nada contento por la decisión del CEN que encabeza Mario Delgado, al designar a Marina Vitela, candidata a la gubernatura, por medio de encuestas simuladas. La decisión no es por encuestas. Viene de Palacio Nacional y no de Mario.

SLP: A más de 100 días de gobierno, el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde capitalino Enrique Galindo no terminan su curva de aprendizaje. Hay decenas de temas que no entienden. En materia de finanzas, no se trata de gastar por gastar. Así lo hizo cuando El Pollo fue alcalde por el PRD. Quizá les funcione una brújula para orientarse o un cursillo de administración pública.

VERACRUZ: Los alcaldes con el sello de Morena reelectos, se convierten en dictadorcitos. Por berrinche, pisotean derechos de los trabajadores. Un ejemplo es el edil de Coatzintla, Ulises García Vázquez, quien fue electo por tercera vez (dos por el PRD y la última, por Morena), corrió a 33 trabajadores y se niega a reconocer al sindicato. Les robó el dinero de medicamentos y atención médica. Entre otras cosas. Esos son los paladines de la honestidad valiente.

JALISCO: El gobernador Enrique Alfaro consideró que en bares y eventos masivos sea obligatoria la vacuna a partir del viernes próximo o, cuando menos, una prueba PCR con 48 horas de haberse aplicado. El regreso a clases en la entidad será escalonado. Los grupos antivacunas en la entidad, ponen en jaque a Enrique, a quien retan a reprimirlos. Alfaro, dicen, violan sus garantías constitucionales. Al emecista no le apura. Ya sabe cómo convencerlos… a toletazos.

COACALCO: Tras el sainete ante autoridades electorales entre el morenista Erwin Castelán, y el priista David Sánchez, por la alcaldía, el electorado quedó molesto. La decisión en las urnas fue trastocada. Tan malo el pinto como el colorado. Sobre ambos pesa un desacato judicial. La sociedad sufre por malos gobernantes, sea de cualquier partido. Son igualitos.

