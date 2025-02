Nuevos paradigmas

Con la entrega al INE por parte del Senado del listado de 4,224 candidaturas a los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación que se elegirán el próximo 1 de junio, se inicia en los hechos la carrera político-electoral para la integración del Poder Judicial de la Federación. Salvados que sean los detalles en el registro de la información particular de las y los candidatos, el INE procederá al diseño final y a la impresión de los 600 millones de boletas electorales con los nombres y los números correspondientes.

Es importante no perder de vista que será el primer ejercicio de elección de integrantes de un Poder Público, por voto directo de la ciudadanía, en los últimos 100 años de la vida democrática de la Nación en la que no participen los partidos políticos.

Los recelos y la desconfianza de politólogos, analistas y críticos del régimen de la 4T con relación al papel que jugará el partido Morena en la confección y operación política para garantizar la elección de las y los candidatos “afines al régimen” mediante el “acarreo y fraude electoral” tienen su raíz en el recuerdo de los “operativos electorales”, la promoción y movilización del “voto duro”, la “operación ratón loco o la operación tamal” y otras tantas denunciadas argucias electoreras con las que señaladamente el PRI ganaba “carro completo” en las elecciones, en lo que un distinguido político mexiquense llamó en su tiempo “el fraude patriótico”.

Pero el caso es que, en el modelo diseñado para la elección del Poder Judicial, el “acarreo del voto duro” no es garantía de éxito electoral, toda vez que el sistema de votación no contempla la emisión del sufragio cruzando un logotipo partidista, tampoco el logotipo de alguno de los Poderes de la Unión que postulan las candidaturas; y no existen las figuras de representantes de casillas ni representantes generales, mejor conocidos como RC y RG.

A diferencia de los procesos que conocemos para la elección de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en el caso de la elección de los integrantes del Poder Judicial, en cada una de las boletas electorales que las y los electores recibirán, se podrá votar hasta por 10 personas, diferenciando el género y escribiendo en uno o más, de los hasta 10 recuadros que habrá en la boleta, el número asignado a las y los candidatos de su preferencia en la relación de nombres impresos en la papeleta.

Y no es con fotocopias de las boletas electorales previamente llenadas con los “números de las y los candidatos del régimen” y distribuidas entre sus militantes como el partido en el gobierno podría garantizar la efectividad de la supuesta movilización electoral, como anticipan simplonamente algunos agoreros. La preparación y operación de una acción de esa naturaleza en los viejos formatos conocidos sería un caldo de cultivo para la denuncia, el litigio escandaloso, la desconfianza, el desorden y la descalificación de los resultados de la elección.

Por otra parte, los modelos de campaña que hasta ahora hemos conocido para la elección de los Poderes Ejecutivo y Legislativo no podrán ser replicados en el proceso de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial; toda vez que no habrá financiamiento público ni privado para las campañas y las y los candidatos solo podrán erogar recursos propios para sus gastos personales con un tope que aún no define el INE, no podrán organizar eventos de proselitismo por sí mismos, no tendrán espacio en radio ni en televisión y sólo podrán participar en los foros, debates y eventos que organice el INE y las organizaciones de la sociedad civil que se interesen en promover el proceso, bajo la supervisión y lineamientos de la autoridad electoral. A estas condiciones hay que sumarle el hecho de que para cada cargo habrá hasta tres candidatos de cada uno de los Poderes de la Unión.

El proceso electoral diseñado para la integración de los órganos del Poder Judicial, por las condiciones de su instrumentación, de su desarrollo a contrarreloj, por lo accidentado del proceso de postulación de candidaturas, por el nuevo e inédito modelo de campaña que exige, por el complejo sistema de votación y cómputo de los sufragios y por el cúmulo de descalificaciones y sospechas que ha generado es, sin duda, uno de los mayores retos del actual régimen de gobierno.

Pero es, a la vez, una gran ventana de oportunidad para desarrollar nuevos paradigmas de participación ciudadana, nuevos formatos de campañas electorales y de comunicación política sin la presencia de los partidos políticos y de novedosas estrategias de involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en la movilización electoral informada y comprometida.

POR JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES

COLABORADOR

