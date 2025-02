Niñas y niños en peligro, la escuela dejó de ser un lugar seguro

La violencia en las escuelas no es un pleito entre niños, es el reflejo de una sociedad rota, donde las autoridades directas como docentes y directivos prefieren mirar hacia otro lado antes que asumir su responsabilidad. Lo peor es que no hablamos de casos aislados, sino de un patrón de omisión que normaliza el sufrimiento infantil.

El caso de Fátima, la niña que fue víctima de acoso escolar, es sólo “la punta del iceberg”. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) obliga al Estado a garantizar entornos escolares seguros, pero cuando un niño sufre violencia en la escuela, lo común es que las denuncias se pierdan entre la burocracia, los “carpetazos” y la indiferencia.

De acuerdo a la ENADIS 2022, 3.3 millones de adolescentes fueron víctimas de bullying en un solo año.

Aunque la ley exige protocolos contra el acoso escolar (Artículo 57 de la LGDNNA), en la práctica las víctimas quedan desamparadas. Se minimizan sus denuncias, se justifica la violencia con frases como “son cosas de niños” y, cuando el problema escala, la única respuesta es la impunidad.

México ostenta un vergonzoso primer lugar en bullying entre los países de la OCDE. Hablamos de agresiones, humillaciones, hostigamiento y, en los casos más graves, suicidios. Sí, niños que deciden quitarse la vida porque no encuentran otra salida.

No es sólo un tema escolar. Es un problema de seguridad, de justicia y de derechos humanos. Se necesita atención médica y psicológica inmediata, sanciones ejemplares contra quienes permiten o encubren la violencia y, sobre todo, un cambio real en la forma en que como sociedad nos relacionamos con la infancia.

Las burlas no son graciosas. Son el primer paso hacia la violencia normalizada.

En corto: Durango sí, Veracruz no. Pues que siempre sí hubo humo blanco en Durango: el PRI y el PAN van juntos con candidatura común. El diputado federal priista Arturo Yáñez lo confirmó, y asegura que la alianza les traerá buenos resultados. Mientras tanto, en Veracruz, donde la coalición se quedó en el tintero, el vicecoordinador del PRI, Erubiel Alonso, jura que no perderán el registro. A ver si no se lleva una sorpresa.

Y en la otra cámara, en el Senado, se destapó que Morena distribuirá 6 mil tabletas para afiliar a los 10 millones de militantes que se pusieron como meta. Qué bueno que Mauricio Kuri no es morenista, porque ya hubiera sacado el bate y prohibido el jueguito. Pero si de personajes incómodos hablamos, los que siguen sin caber en ningún lado son los Yunes: ni en el PAN, ni en Morena, ni en la fila del cine. Mientras algunos senadores se quejan, otros dicen que el chiste es sumar. ¡Para chistes, esos!

POR SOFÍA GARCÍA

@SofiGarciaMX

