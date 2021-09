Tesoros escondidos de Spotify

Desde el 2006 Spotify vino a revolucionar la forma en que escuchamos música. ¿Recuerdan esos tiempos cuando teníamos que comprar las canciones?

De pronto llegó esta empresa sueca y de la nada, cambió la manera en que consumíamos música y por supuesto, el juego también cambió para los artistas.

A lo largo de los años, esta plataforma ha buscado la manera de que nuestra experiencia sea aún mejor, y aunque desde hace mucho tiempo existen listas de reproducción predeterminadas para ciertos gustos musicales, sus algoritmos han evolucionado lo suficiente como para ofrecernos una experiencia más única y más personalizada.

Por eso, existen varias playlist que, basadas en tus gustos, pueden ofrecerte una aventura musical única. Hoy te platico cuáles cinco debes de tener en tu radar:

DISCOVERY WEEKLY

Es una lista que se actualiza todos los lunes. Basado en tus gustos musicales y en lo que escuchas regularmente, ofrece una serie de nuevas canciones y artistas que también podrían gustarte. Y no sólo lo hace a través de tus preferencias de reproducción, si no que las compara con otros usuarios de Spotify con gustos similares a los tuyos para que de verdad goces de una oferta musical variada que seguramente te va a gustar.

RELEASE RADAR - RADAR DE LANZAMIENTOS

Esta es una playlist que puede ser parecida a la anterior, sin embargo, lo que aquí te muestran no son recomendaciones, si no los lanzamientos musicales de todos aquellos artistas y grupos que escuchas con frecuencia. Esto con la finalidad de que jamás te pierdas lo nuevo de tus artistas favoritos.

YOUR SUMMER REWIND

Una de las épocas más importantes en la industria de la música es el verano. Hay canciones que marcan este momento del año y nos traen grandes recuerdos, como ese amor en la playa o ese gran festival que tuvo lugar justamente en esos meses.

Con “Your Summer Rewind” puedes revivir todas las que han sido tus canciones favoritas precisamente de ésta época pero no sólo del año en curso, si no de todos los veranos en los que has utilizado el servicio de Spotify.

YOUR DAILY DRIVE.

Esta lista aplica para cuando pasamos horas en el tráfico o en la carretera. Por eso Spotify se lanzó a la tarea de seleccionar, nuevamente basado en tus gustos musicales la playlist perfecta para cuando manejas tu auto. Pero aquí hay una diferencia importante con respecto a las otras listas, y es que la plataforma incluye también segmentos de noticias diarias. Es como tener un programa de radio personalizado. Lo mejor de todo es que esta playlist se va actualizando a lo largo del día, por lo que puedes estar informado en tiempo real y escuchar todas esas canciones que te encantan y que hace muchísimos años tenías que esperar a que pusieran en la radio convencional.

YOUR TIME CAPSULE.

¿A quién no le gusta recordar buenos tiempos? Esto es justo lo que hace esta lista de reproducción que se basa en una colección de canciones que se escuchaban cuando eras un adolescente, es decir, ahí seguramente escucharás la primera “rola” que te dedicaron o esa con la que diste tu primer beso o la que fue protagonista de tu primera borrachera.

Es importante notar que ésta lista sólo funciona si tienes más de 16 años; así que si quieres viajar al pasado, esta es la playlist perfecta para ti.

¿Conocían todas estas opciones? A mí no deja de sorprenderme cómo la tecnología nos ayuda a tener mejores momentos y mucho más personalizados.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ