Rebaño sangrado

La cuerda se rompe por lo más delgado. En ocasiones en su tiempo exacto. Algunas otras, a destiempo. Y entre tiempos, la dubitativa directiva del Guadalajara decidió darle las gracias al otrora Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich, tras su enésima aventura en el futbol mexicano, después de ganar, y previo al Clásico del futbol mexicano.

Conocemos al Buche desde hace muchísimos años. Lo recuerdo incluso defendiendo los colores del Atlante, agachando la cabeza para que por encima de ella pasara el balón que Hugo había empalmado de manera fantástica, previo a la mítica chilena que dejó sin dormir años a La Volpe. No quiero decir que Víctor sea “agachón”. Tampoco puedo decir que haya sido audaz. Digamos que ha sido un técnico equilibrado, que supo privilegiar el orden defensivo por encima de cualquier otro concepto. Vaya que le funcionó. El orden lo llevó al éxito y levantó sendos títulos con León, Tecos, Pachuca y Monterrey (dos veces).

También en la división de ascenso conquistó campeonatos. Lo que tocaba lo convertía en oro. Era conciso en sus ideas; tenía bien definido el concepto. Pero tal como le ocurrió a otros técnicos de su generación, su discurso se agotó y se esfumaron las ideas. La modernidad le cayó de peso y quien no se actualiza, no sale en la foto.

En descargo de Víctor Manuel, la medianía en la que se devanea el Guadalajara no sólo es culpa de él. En el mismo saco hay que meter a jugadores, Peláez, Leaño y el mismísimo Amaury Vergara, cuyas dotes empresariales nadie pone en tela de juicio, pero de futbol, está clarísimo, entiende muy poco… y por eso lo chamaquean.

En contexto: Chivas gastó más de 30 millones de dólares en tres años (y aún así solía aparecer la cantaleta de que se trabajaba bien en la cantera). Si acaso, el Rebaño tiene a dos o tres jugadores con nivel de Selección Nacional. Parecía haber elegido de manera correcta a sus veteranos: Oribe, Molina, Mier, pero jugadores de medio pelo se adueñaron del once titular. Los ya merito Brizuela, Antuna, Tiba, Calderón, Briseño (que al menos se mata en la cancha), no terminaron de cuajar. Alexis Vega, no cabe duda, es un crack de exportación, pero jugando donde juega, cae en el marasmo.

Total que el equipo más popular de México está al garete. Cada quien parece jalar agua para su molino y los resultados deportivos, si bien no son catastróficos, tampoco van acorde con la grandeza de un equipo que debería ocupar, temporada tras temporada, los lugares altos de la tabla.

Con Michel Leaño, pomposamente apodado El Guardiola Mexicano, las Chivas enfrentarán el compromiso más difícil de su temporada, pues visitarán a unas Águilas heridas tras la derrota en Toluca. Con otra desventaja: el partido se jugará en el Azteca, aunque sabemos que chivahermanos abundan por toda la geografía nacional. Pero aunque el América llegue mejor, los clásicos suelen ser de pronóstico reservado y el Guadalajara, claro, puede dar la campanada.

Por el bien del futbol mexicano, la directiva de Chivas debe ponerse seria y asumir su rol histórico como el gran protagonista que ha sido a lo largo de los años, y que debe continuar siendo.

GRACIAS

Hoy concluye una etapa (espero que no la última) como columnista de El Heraldo de México. Fueron varios años de calentar el teclado para aportar temas de interés a los aficionados futboleros y taurinos. Agradezco particularmente a los señores Ángel Mieres Zimmermann, Franco Carreño, y a mis colegas Alejandro Asmitia, Héctor Juárez, Luis Alonso y Héctor Quispe. Gracias por todo.

¡Hasta siempre!

POR JORGE MURRIETA

@JORATLA

