El nuevo superhéroe de Marvel, solo en cines

Un nuevo personaje ha llegado al Universo Cinematográfico de Marvel con lo que el emporio de los cómics le refrenda a la industria de Hollywood que cuando se quiere ser incluyente y crear historias para todos, siempre se puede.

Por primera vez me ocurrió algo muy curioso, llegué sin expectativa alguna a ver Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, y vaya sorpresa la que me llevé. Hace mucho tiempo no disfrutaba tanto una película como ésta. Y definitivamente el verla en la pantalla grande, marcó toda la diferencia. De verdad es increíble cómo el hecho de vivir toda la experiencia cinematográfica, te

puede llegar a transportar al mundo que el cineasta buscaba en cuestión de segundos. Así me sucedió con esta nueva apuesta de Marvel y Disney, pues al no ser una cinta que se estrenará de manera simultánea en streaming (sino hasta después de 45 días), los periodistas que realizaríamos entrevistas con el elenco, tuvimos que ver el filme en el cine y no en un screener como hemos venido haciendo con la mayoría de las películas en toda la pandemia.

Y es que en esta ocasión Marvel probará una fórmula distinta para tratar de tener una mejor taquilla y “obligar” de cierta manera a la gente a ir a los complejos cinematográficos, lo cual me parece genial, pues ya estamos en ese punto en el que necesitamos que el cine regrese al cine. No quiero sonar conservadora en dicha materia, pero de verdad al menos yo, nunca podré comparar ver una película en casa o desde algún dispositivo electrónico, con todo el romanticismo que tiene el asistir a un lugar para disfrutar de un buen show narrativo y visual.

La cinta relata la historia de un hombre de origen asiático quien después de haberle dado la espalda a su pasado, ahora debe enfrentar a su propio padre, el temerario villano conocido como “El Mandarín”, para evitar que la historia de su origen quede borrada para siempre. Si Stan Lee viviera para ver en lo que se convirtió su idea, no podría creerlo y seguro estaría más que

complacido, pues recordemos que Shang-Chi existe en los cómics desde los 70 por esta gran obsesión que Lee tenía hacía el kung fu y las artes marciales, algo que en el filme se ve muy bien reflejado y potencializado con los avances tecnológicos que hay hoy en día.

El protagonista de la cinta es el actor Simu Liu quien hace una gran mancuerna con la también cantante estadounidense Awkwafina, quien en entrevista destacó la importancia de que existan este tipo de historias, que no solo destacan la riqueza de otras culturas, sino que también le dan su lugar a las mujeres que, de haberse estrenado en otros tiempos, eso nunca hubiera sucedido.

Basta con echar un vistazo a lo que está sucediendo en Afganistán, pues como dice la actriz: “Estamos viviendo tiempos duros y difíciles, cuando ves películas como estas, casi se siente como un alivio porque esta es una celebración de la cultura, de la mujer, del poder patear traseros y todas esas cosas y al final del día si esto te puede dar un momento de esperanza, creo que es

algo bueno”.

Para Awkwafina como para cualquier actor foráneo, el que existan este tipo de películas le da al gremio actoral una luz al final del túnel, pues una vez más se demuestra que las historias existen, solo es cuestión de que las productoras y los grandes estudios se animen a invertir en ellas para llevarlas a la pantalla grande, algo que Marvel ha hecho muy bien y el mejor ejemplo es Pantera Negra, que se convirtió en la primera cinta del genero en ser nominada al Oscar en la categoría de mejor película. Hoy Awkwafina, quien es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, agradece la oportunidad de vivir estos tiempos: “Significa mucho para mi ser parte ahora, porque yo pienso que si cuando yo era niña hubiera visto una película como “Shang-Chi” me hubiera podido ver mucho más reflejada y también para el mundo. Yo creo que para la gente joven y para los niños, que esto exista va a marcar un periodo de algo que estamos celebrando, para grupos que quizá no habían visto la luz en el pasado, así es que se siente bastante bien ser parte de esto.

La cinta va muy de la mano con la filosofía de Marvel en esta Fase 4, en la que claramente quieren reinventar a los superhéroes para poco a poco ir dejando atrás a los Avengers quienes durante 10 años conquistaron la pantalla pero obvio no podían ser eternos. Desde mi punto de vista, la empresa lo ha hecho muy bien porque estos nuevos personajes han entrado de a poquito sin ser invasivos y se han ganado el corazón de la gente. Ese creo que será el caso de Shang-Chi, quien llega unos años después del famoso Blip, que dividió a la población cuando Thanos intentó exterminar a la mitad de los humanos con las Gemas del Infinito.

El hecho de ver reflejadas las hermosas artes marciales en el Universo Cinematográfico de Marvel se me hace algo muy revolucionario, pero sobre todo, nos habla de la gran apertura que por fin se está dando en la pantalla para que este tipo de películas existan. Yo crecí con las cintas de Bruce Lee porque a mi padre le gustaban mucho y me parecían de otro nivel. Hoy poder ver lo mejor de los superhéroes, la acción, los FX, las historias y estas secuencias de artes marciales increíbles,

me parece un hecho inédito y que seguramente pondrán el ejemplo para que muchos más estudios le apuesten a este tipo de historias como también ocurrió con Raya y el Último Dragón, quien dicho sea de paso, hoy es la princesa consentida de las niñas ¿Por qué será?. Así es que háganse un favor, vayan y lleven con ustedes a sus hijos y sobrinos al cine, porque esta película

vale toda la pena verla en la pantalla más grande que se encuentren.