Gas Bienestar, pésima idea

La creación de una empresa estatal denominada Gas Bienestar, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es una de las peores ideas para resolver el problema de la escalada de precios en los cilindros del gas LP que están enfrentando las familias mexicanas. Al Presidente le molesta que las empresas —cinco, dijo— no se ciñan a su promesa de mantener el precio de ese energético con alzas que no rebasen la tasa de inflación. Lo hacen quedar mal.

Pero resolver una falla de mercado, si es que la hubiere, no puede hacerse con una empresa estatal. No obstante, el Presidente dijo que no se meterá con las empresas privadas que venden gas. Él elige el camino estatista para solventar un tema, que le parece, injusto.

AMLO sabe que la Comisión Federal de Competencia Económica, de Jana Palacios, tiene procesos abiertos sobre la competencia en la industria del gas. Aun así, tildó de inútil a la Comisión: es un “cero a la izquierda”. Es posible que la velocidad de las investigaciones no sea la adecuada, y que efectivamente existan comportamientos monopolísticos, pero crear una empresa estatal para vender gas a precios justos y prometer controles de precios para cumplir promesas de campaña, lo único que hará es confundir al consumidor.

Si las empresas que venden gas LP están violando la Ley de Competencia se les debe castigar, pero no crear un competidor estatal para ver si bajan sus precios. En adición, el consumidor mexicano debe acostumbrarse a la variabilidad de precios derivada de la dinámica natural del mercado. Querer protegerlo de esas variabilidades origina distorsiones artificiales en la percepción de la gente, que pensará que hay un nivel “justo” de precios, cuando en realidad en todo el planeta hay ocasiones en que un insumo, como el gas LP, cuesta más, y otras en las que cuesta menos. Si el consumidor comprende a cabalidad la naturaleza del mercado, entenderá que elevar la productividad de las empresas y fomentar la competencia son la única solución para evitar precios inflados derivados de la escasez.

El Presidente mezcla en una licuadora la libre competencia, precios justos, lucha antimonopolios y moral. Del batido mañanero salen propuestas con tufo socialista, como la de Gas Bienestar. Y de ahí se nutren sus incondicionales comunistas de la 4T, que piensan que el Estado debe manejar la economía. Una abismal confusión mental.

Ojalá la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y los de Hacienda, Arturo Herrera, y Rogelio Ramírez de la O, hagan ver al Presidente lo inviable de su propuesta. Que le muestren el camino de la libre competencia vigorosa y de la regulación adecuada ante las posibles fallas de mercado. De otra suerte, hará un ridículo monumental.

SAMUEL GARCÍA

POR CARLOS MOTA

