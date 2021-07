Sufrimos de la indolencia e ignorancia de quienes deberían velar por nuestra salud. Dos veces van que los portales digitales de la Secretaría de Salud —para lo relacionado a la vacunación y “sus derivados”— no funcionan desde el día mismo que los lanzan. La vacunación debería ser asunto serio y prioritario, pero el gobierno lo convierte en chanza y en espera interminable. Y sí, una vez que pasaron las elecciones de junio, el tema dejó de ser prioritario.

Tiempo atrás, la caída del sistema digital inició el día que se liberó el portal de registro para vacunarse. El pretexto esgrimido por las autoridades fue que la cantidad de personas tratando de entrar había excedido lo permitido por el sistema. Increíble haberlo diseñado así, sabiendo que más de la mitad de la población requería la vacuna.

El mismo portal demostró que la burocracia desmontó la eficiencia de Internet, cuando debería de ser al revés. Atónitos ante el hecho de que el sitio tuviera horario de oficina, una vez que se abrió de tiempo completo y dada la saturación del programa, muchas personas registraron a sus padres en la madrugada para así poder lograrlo.

Por cierto, tuvieron que pasar meses para que por fin hubiera relación entre ese registro y los requisitos a presentar el día de la vacunación (primera o segunda dosis)…

Ahora vamos a las mismas: el gobierno federal presenta una plataforma para generar un certificado digital de vacunación contra el COVID-19 y este corrió el mismo galimatías. La mala planeación en la programación logró que el primer día el sistema simplemente no funcionara. Cero y van dos. Probó también que el gobierno federal (o su programador) no aprende de los errores pasados generados por ellos mismos, si bien seguro estos tienen otros datos…

El certificado digital de vacunación, de acuerdo a lo cacareado en la mañanera —no he visto todavía ninguno expedido— tampoco cumple con ciertos requisitos cubiertos por otros países. Mientras el certificado nacional presume no ser “discriminatorio” por el solo hecho de omitir el nombre de las marcas usadas en la inoculación de la población mexicana, en Europa y en Estados Unidos es obligatorio poner tanto la marca de la vacuna como del lote que fue utilizado.

Con ello, ni se resuelve la discriminación de la que ya somos objeto en otros continentes, sino que además el instrumento nacional se vuelve contra todos los ciudadanos mexicanos, pues se niega información que podría volverse de vital importancia. Sobra decir que el formato no permite incorporar una tercera dosis o múltiples refuerzos… Sirva de ejemplo el certificado de la Unión Europea, el cual bajo los “estándares” de la 4T y algunos países de la propia UE sí es discriminatorio… que ni qué. Esto es, discriminatorio para quienes en Europa se les vacunó con CanSino, Sputnik, etc.

En fin, más allá de las razones y pretextos políticos al respecto de los países fabricantes, lo cierto es que ahora con las nuevas variantes del virus, sí se vuelve un factor importante saber cuáles vacunas enfrentan o enfrentarán mejor las mutaciones del SARS-CoV-2 y esa información se pierde al no tenerla en los registros.

Todo lo anterior para hacer notar que el certificado nacional que expide México no es bandera de un gobierno progresista, es la muestra de que el gobierno discrimina a sus propios ciudadanos al negarles tener la información certera.

Con lo cual, cero y van todas. Tanto en los dos portales de salud (registro y certificado), como en el uso político de las vacunas, en la pésima estrategia/praxis implementada para enfrentar el COVID-19 y en cualquier rubro donde la 4T pone “manos a la obra” sus terribles ocurrencias. ¿Algo funciona en este gobierno y más si es en el sector Salud?

Al igual que AMLO fue “ponchado” en la reinauguración de un estadio de béisbol en el sur del país, así la estrategia implementada en sus diversos frentes en el sector Salud. Y el problema siempre es el tercer strike, pues el out no será para las autoridades. Será para los mexicanos que sufrimos de la indolencia e ignorancia de quienes, por obligación, deberían velar por este derecho humano fundamental.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ