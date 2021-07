La Música Electrónica reporta un crecimiento asombroso en Redes Sociales

La semana pasada hablaba sobre los prejuicios que hay dentro de la música electrónica; no me olvido que tenemos una segunda parte pendiente, pero me pareció importante hablar del informe anual de negocios de IMS (International Music Summit), ya que reveló cifras muy importantes con respecto a la industria del entretenimiento, y como era de esperarse, la música electrónica tiene un lugar considerable.

Para todos aquellos que sigan considerando la electrónica como “punchis-punchis” y que todo suena igual, como decía en mi columna anterior, resulta que este informe coloca a la música electrónica como uno de los géneros que más dominó las redes sociales durante el 2020.

A pesar de que hemos visto un crecimiento acelerado del EDM a lo largo de la última década, el hecho de que en 2020 haya tenido una exposición mayor de fans en las plataformas digitales obedece, desde mi punto de vista, a que al ser un año en donde literalmente todo el mundo estuvo encerrado debido a la pandemia, muchos buscaron opciones de entretenimiento, siendo los streamings una buena forma de conseguirlo.

La industria electrónica rápidamente se puso las pilas para lanzar “en vivos” desde la cocina o del baño, como en el caso de Don Diablo, y posteriormente fuimos viendo cómo los eventos en línea empezaron a tener una mayor producción hasta convertirse en festivales digitales al alcance de todos.

Por primera vez, no teníamos que viajar hasta Bélgica para vivir todos juntos un Tomorrowland (cosa que ocurrirá este año nuevamente y que estoy segura, llegó para quedarse).

Por todo esto, al no tener cómo “estar juntos”, todos acudimos a las redes sociales, dando como resultado este incremento del que habla el estudio.

Ahora, ¿Cómo llevaron a cabo este análisis? Bueno, pues IMS en asociación con Shareablee, analizaron los datos del desempeño de los 100 mejores artistas electrónicos según Spotify.

En el reporte se muestra que estos 100 artistas crecieron alrededor de un 40% en Facebook, esto en relación a “me gusta”, comentarios, reacciones y compartidos, haciendo que sus páginas, de manera orgánica, alcanzaran un mayor crecimiento de seguidores que en años anteriores.

Una de las redes que más gozó de aumento de seguidores y de views fue Youtube, al reportar un crecimiento del 76% de manera general y un impactante 319% más de comentarios con respecto a otros años, lo que demuestra que el público cautivo no sólo estaba viendo o escuchando un video, si no que estaba realmente comprometido con el contenido presentado.

Sin embargo, no hay que emocionarnos tanto, pues el pop sigue siendo el género dominante en todo el mundo y otros géneros como el Hip Hop, o inclusive el Kpop y el género urbano estuvieron en los primeros lugares, gracias a plataformas que utilizan expresamente estas melodías, como parte de la estrategia para volverse virales; tal es el caso de Tik Tok.

Aún así, la música electrónica estuvo por encima de géneros muy consolidados como el caso del Rock y del Country.

Lo verdaderamente notable aquí, es que durante el encierro, los artistas y las organizaciones de grandes festivales tuvieron que encontrar la manera de seguir conectados con su público y mantenerlos involucrados en sus eventos y sus carreras; y como ya había dicho aquí alguna vez, es una práctica que seguiremos viendo aun cuando los eventos presenciales regresen al 100%.

Porque eso es lo que hace a alguien exitoso, dentro de una prohibición o una debilidad, encuentran la forma de darle la vuelta y convertirlo en un activo.

Gracias a esto y algunas otras prácticas que no pararon, la industria de la música electrónica pudo salvarse a pesar de haber registrado una pérdida millonaria a niveles no vistos desde hace más de una década, pues obtuvo ganancias por tan sólo $3.4 mil millones de dólares entre Software y Hardware, venta de música, streamings, festivales y clubes; cuando en 2019 la industria reportaba ganancias por más de $7.3 mil millones de dólares, lo que quiere decir que hubo pérdidas por aproximadamente $3.9 mil millones de dólares; aún así, es una industria que sufre pero sigue a flote.

P.D. Los espero la siguiente semana con más prejuicios de la música electrónica.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ