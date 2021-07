Voceros para la CDMX

López Obrador solo concibe su propia historia con y desde la Ciudad de México. La entiende como una plataforma de visibilidad para quien la gobierna; como un espacio desde el cual difundir mensajes que lleguen al país entero, como una red de apoyo electoral para sus movimientos y una cartera con la cual atraer empresarios que financien campañas.

Fue en la Ciudad de México que surgió el “obradorismo”, como movimiento que trascendía banderas partidistas. Fue también aquí donde tomó las calles en protesta tras la elección del 2006. Para el presidente, la Ciudad de México es un pilar de cualquier proyecto nacional tanto en concepto como en territorio: son sus votos, su presupuesto y sus reflectores.

En la elección de junio, la Ciudad de México le dio la espalda a Morena y con ello puso en riesgo su sucesión. De inmediato, el presidente tomó cartas en el asunto. Su diagnóstico es claro: Sheinbaum gobierna bien, pero opera mal y comunica peor.

La llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno lo confirma. Batres no solo es uno de los operadores más leales del presidente, sino también de los voceros más efectivos… lleva tres años siendo una de las voces más potentes del gobierno en entrevistas, foros y debates. Ante una gobernante que no transmite ninguna emoción en las cámaras y no logra construir un solo soundbite que la gente recuerde para bien, el presidente le cedió del senado a uno de sus mejores guerreros para que fuera su voz y, muy probablemente, para que sea él quien se quede con la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

Pero, entonces, si Batres será de facto quien lleve el mensaje de la Ciudad, ¿para qué nombrar a un nuevo coordinador de Comunicación Ciudadana? Bueno… pues es que el mensaje institucional necesita canales. Y López Obrador sabe que no habrá forma de recuperar la Ciudad sin hacer llegar su proyecto a los votantes más jóvenes. Según la última encuesta del financiero, los votantes de entre 18 y 29 años de edad fueron uno de los grupos en donde Morena perdió más apoyo en los últimos tres años.

Sebastián Ramírez, el nuevo vocero de la capital es obradorista desde su adolescencia. Tiene una sólida experiencia en medios como debatiente en espacios como Sin Filtro y Punto y Contrapunto, y fue del grupo de jóvenes que se lograron hacer virales con mensajes (bastante patéticos pero efectivos) en plataformas digitales como Youtube, Twitter y Facebook durante la campaña del 2018.

Sebastián y Batres no solo comparten su capacidad de comunicar, también coinciden en que son mucho más radicales que Sheinbaum en todos los aspectos. La apuesta por ponerlos a ellos es un cambio de ruta hacia una comunicación mucho más frontal que la que hemos visto hasta ahora. Basada en la ideología y las posturas políticas, más que en la técnica y los resultados de gobierno.

Lo que vimos esta semana no son ajustes de gobierno, sino reacomodos de campaña. Ya veremos qué tal les funciona…

POR FERNANDA CASO

FERNANDACASO@HOTMAIL.COM

@FER_CASO

dza