Juez y parte

"El gobierno no puede ser el órgano electoral, la elección es una decisión de la población y un requisito de transparencia es que la parte no sea juez. El gobierno no es el árbitro ni debiera ser interventor pero qué difícil resulta que se entienda. Los partidos son los que hacen campaña y el gobierno elegido tendría que concentrarse en cumplir con su mandato, dar resultados y asegurar las condiciones de seguridad y libertad que requiere la sociedad".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

