El Día después

Primeros saldos de la elección. Aquí seguimos. Como ocurre tras cada elección, no hay ganadores absolutos ni derrotados para siempre. Además de los resultados, ¿qué queda? La evidencia de un país dividido, polarizado, casi enfrentado.

Los comicios de ayer arrojan ganadores y perdedores, aunque nadie gana y nadie lo pierde todo. Con las tendencias, hasta el cierre de esta columna, van algunos primeros apuntes.

1) No hubo desastre para el presidente López Obrador. Su partido fue, 2 a 1, (34.9%-35.8% vs. 18.5%-19% del PAN, segunda fuerza) el más votado que la segunda fuerza. Eso sí, queda expuesto que, sin él en la boleta, las cosas son distintas. Su partido no ha logrado institucionalizarse.

2) Morena no fue el tsunami de 2018, pero gana la mayoría de gubernaturas –de las 15, obtendrá el triunfo en 8 o 9, cuando hoy solo es gobierno en una de ellas (Baja California)-, será la primera fuerza en San Lázaro por alrededor de 100 diputados respecto a la segunda fuerza y con sus aliados tendrá mayoría (alrededor de 290 curules). Se empoderan sus aliados, Verde y PT, porque ahora serán más necesarios que nunca para el presidente.

3) La alianza PAN-PRI-PRD fracasa en su principal objetivo electoral: arrebatar la mayoría en la cámara de diputados. Pero crece cada partido que la integra. Los partidos afines a la 4T repetirán la mayoría, aunque será menor a la que hoy ostentan. PAN, PRI y PRD dirán que evitaron la mayoría calificada, para que Morena y aliados hagan cambios a la Constitución, pero la realidad es que nunca la han tenido.

4) MC jugó para sí mismo y ganó. Ahora gobernaría, además de Jalisco, Nuevo León. Será gobierno en las dos entidades con mayor PIB del país después de la CDMX. Además, creció de forma importante en varios estados. En diputados, mantiene un número similar de curules.

5) Al PAN le fue bien en gubernaturas. De las 15 en disputa gobernaba solo 3, y ahora, todo apunta, lo hará en cuatro: Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí y Baja California Sur. También gana en la elección para el Congreso. Hoy tiene 79 diputados, ahora su rango estará entre 106 y 117.

6) El PRI salva la tarde con más diputaciones, pero perdería gran parte de sus 9 gubernaturas que tenía en su poder, de las 15 que se disputaron. Solo ganarán en un puñado, hasta ahora, solo en firme con un priista, Campeche. Su presencia se ve mermada, aunque se empodera como fiel de la balanza en el Congreso. Podrá inclinar la balanza hacia Morena-AMLO o bloque opositor, según convenga. Gana margen para negociar.

7) El PRD salva el registro y con eso tiene para celebrar. De 11 diputaciones que hoy ocupa, podría pasar a entre 12 y 21. La mala para los perredistas: desaparecerían del mapa de las gubernaturas. La única que tenían, Michoacán, está en veremos.

8) En CDMX, Claudia Sheinbaum recibe un fuerte golpe. Morena gobernaba 12 de 16 alcaldías. Ahora lo haría en menos de 10. Desde 1997, nunca el partido en el gobierno había dejado de gobernar tantas.

Son los primeros saldos de la elección.

