Una juventud con ganas de votar

Hace una semana me pidieron mi identificación para entrar a un condominio horizontal, en donde te la intercambian por un letrero de visitante, para poder entrar en coche a la visita dentro de ese conjunto de casas. Al salir de ahí, ¡oh sorpresa!, los policías que me pidieron mi INE la habían perdido, o se la habían dado por equivocación a alguien más (no me supieron decir).

Afortunadamente unos tres días después me llamaron para decirme que la habían recuperado y que podía pasar por ella. Pero mi primera impresión cuando me dijeron que no la tenían fue gritar “Y ahora, ¿cómo voy a votar?”. Porque, por supuesto, eso era lo que más me inquietaba.

A escasos días de las elecciones, no poder ejercer mi derecho a votar, por una estupidez. Y más en unas de las elecciones más complejas en la historia de nuestro país. Como yo, debe de haber varios jóvenes que están más pendientes que nunca de por quién van a votar.

Aunque muchos dicen que esta generación de jóvenes es apática, indiferente, superficial y está atada a las redes sociales, lo cierto es que a los jóvenes de hoy, no les resultan indiferentes las próximas elecciones del 6 de junio. Si algo es cierto, es que a todos, o a la gran mayoría les urge votar, y estas elecciones no les son indiferentes a los famosos millenials. Independientemente de sus preferencias políticas, estas elecciones han despertado el interés ciudadano de elegir a sus gobernantes, y la conciencia de que lo que hagamos, tendrá un resultado y consecuencias.

El peso que tendrá la juventud de nuestro país en este proceso electoral es sin duda, muy significativa en términos numéricos. Los jóvenes de entre 18 y 29 años representan un tercio del total de las personas que votarán, ya que entienden la política y la participación ciudadana de manera muy distinta.

Nosotros ya nacimos en el ejercicio de la democracia como parte de nuestra vida (cabe recalcar que nuestros padres vieron este proceso de transición) y estamos expuestos a demasiada información no sólo nacional, sino internacional. Podemos saber con más facilidad quiénes son nuestros candidatos, qué proponen y qué está pasando en el país.

Lo cierto es que los jóvenes entendemos el significado de participación ciudadana muy diferente al que tenían nuestros padres. Nos manifestamos, ya sea física o virtualmente, nos sumamos a las diferentes causas que existen en nuestro país para exigir justicia e igualdad, empatizamos con el prójimo y, contrario a lo que muchas personas piensan, sí nos interesa votar.

El número de electores que participará en estas elecciones creció a 10 millones, por lo que este 6 de junio, al igual que en las elecciones pasadas, tienen el mayor número de votantes menos de 39 años, que se haya registrado jamás.

A pesar de que nos llaman “apáticos”, lo cierto es que se respira en el ambiente unas elecciones diferentes, en las que los jóvenes están informados, alertas y atentos, entendiendo que su participación los va a influir de manera positiva o negativa, y que su voto cuenta.

Es por esto que estoy segura de que a la gran mayoría de los jóvenes de este país nos urge votar

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

MAAZ