Sobre las profesiones y otras curiosidades

¿Eso es una profesión?, le preguntaba la gente. Si me preguntan 14 años después, esa niña que ahora es una artista, gana mucho más que otra que estudió leyes, o la que hizo la carrera de arquitectura, que muchos consideran que eso si son “profesiones de verdad”.

Pero, seguro se preguntan, ¿a qué viene todo esto? En este mes de Mayo se conmemoran, el día del psicólogo, del mercadólogo y del estudiante. Digamos que se celebran múltiples profesiones y como la semana di una plática de Orientación Vocacional, me di a la tarea de preguntarles a las alumnas sobre lo que querían estudiar, y más allá del estudio, las cuestioné sobre lo que querían dedicarse.

Me sorprendí de que muchas dijeron que querían estudiar una carrera poco común, pero que les daba miedo “morirse de hambre”, otras que sus papás les decían que de eso no iban a vivir. Pero en pleno siglo de la “apertura”, déjenme decirles que se puede vivir de lo que quieran estudiar y hay que varios factores que influyen para tener éxito profesional.

Podría ser una combinación de talento, disciplina, timming y claroooo que suerte o Dios o en lo que quieran creer. Sin embargo, esas limitaciones de pensamiento no deberían ser las causantes de elegir lo que más nos gusta hacer.

Yo lo que más disfruto es escribir, y nunca pensé que de esto fuera a vivir. Y al escuchar los cuestionamientos de varios alumnos de preparatoria durante las pláticas que he dado, entendí que muchas de sus inquietudes tenían que ver, con estudiar algo “que les de para poder vivir”, y había otra inmensa preocupación por encontrar trabajo en lo que les gustara.

Mi consejo para los estudiantes de preparatoria a los que les di esta plática fue el siguiente. Primero, que se concentraran en encontrar realmente a lo que se quieren dedicar, más allá de lo que quieren estudiar. Segundo, que no se sintieran condicionados

por estudiar “las típicas carreras” que la gente considera que si son profesiones “serias”.

Lo “serio” es la persona, no la carrera. Así que de uno va a depender el crecimiento. Otro consejo fue que tuvieran la virtud de la perseverancia que tanto hace falta en las nuevas generaciones. Lo veo en mi trabajo diario como periodista, en el que me encuentro gente muy joven con muchísimo talento, pero sus ganas de crecer tan rápido y sin esfuerzo, dan como resultado varias carreras truncadas y el estar brincando de trabajo en trabajo, o de una profesión a otra, por esa urgencia de crecer y de ganar dinero a corto plazo.

Y el último consejo que les di, fue que entendieran que en el trabajo, como en la vida, nada es perfecto; siempre habrán cosas que no les gustarán que no estarán satisfechos, y gente que tendrán que tratar que seguramente no les caerá tan bien, pero lo importante para forjar una carrera en lo que cada quien se quiera dedicar es que realmente se ame profundamente lo que se haga diario, porque solo así se podrán soportar los famosos “gajes del oficio”, que tanta fama tienen.

Este mes se conmemora el Día del Estudiante, y con ello viene la reflexión de esta columna, en el que, por experiencia propia, el ser estudiante, es de las satisfacciones más grandes que una persona puede experimentar, no sólo por el tema académico, sino por el social, mental y espiritual. Feliz día a los millones de estudiantes que hay en este país.

