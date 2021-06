Elección para una Democracia Digital

Seguramente se han preguntado por qué en una era tan digital y llena de avances tecnológicos, en un tema delicado como son las elecciones, seguimos siendo parte de un mecanismo completamente arcaico. En este sentido quiero hacer un par de reflexiones, para que las tomes en cuenta antes de que se realice la que se ha denominado “la elección más grande de la historia” que viviremos este fin de semana.

Por un lado, las campañas electorales nos han mostrado la necesidad de digitalizar procesos, vemos carteles y lonas físicas en el paisaje urbano y rural, recurso que, ante la Revolución Tecnológica 4.0, resulta muy anquilosado. Hemos visto que el uso de las redes sociales en manos de personas inexpertas nos da un triste panorama, los candidatos están más preocupados por bailar, cantar o incluso ser influencers, que por mostrar las propuestas de valor; y me pregunto ¿no estamos listos para incursionar en el voto digital o, al menos, de forma alternativa? Como ustedes saben, los recursos son limitados, pero aplicando una medida de este tipo tal vez podamos ayudar a las personas que por algún motivo se les complica acudir a una urna e ir trazando lo que sería una democracia digital.

Están convocados cerca de 93.5 millones de electores de los cuales, según cifras oficiales, hay 80.6 millones de usuarios de internet y el uso de las redes sociales alcanza el 97%, no obstante, estas elecciones terminarán en la emisión del voto físico.

El otro punto a reflexionar es que el gobierno actual nos ha demostrado que no bastan buenas intenciones para tratar de cambiar las cosas. Por muchos años la oposición, que hoy gobierna, nos prometió que las cosas con ellos serían diferentes, que el panorama para los ciudadanos sería otro completamente. Hoy, no solamente no se cumplió, sino que nos encontramos en una de las peores crisis que hemos vivido como sociedad y me refiero a todos los temas: economía, salud, seguridad, violencia, entre otros.

Más allá de sólo ser crítico con un partido político, el gobierno debe de cambiar de fondo la forma de operar, escuchar, atender. Tenemos que migrar hacia un sistema que nos de transparencia, visibilidad y trazabilidad. Debemos impulsar a los candidatos que nos acercan más a un panorama de este tipo, a los que entienden que el mundo es diferente y que necesitamos de economías colaborativas para lograr los cambios que impacten a favor de la sociedad.

Tienes el compromiso de salir a votar, pero no por aquel que te regalo una gorra o una playera, sino por aquel que pueda ayudar a minimizar la brecha de desigualdad a través de tecnología y políticas innovadoras. Sobre todo, reflexiona sobre si lo que quieres es seguir construyendo una democracia o si prefieres dejar en manos de una sola persona el destino de nuestro querido México.

Mándame tus opiniones o contacta al equipo de Revolución 5.0 al correo contact@disruptivelabs.mx o a nuestras redes @DisruptiveLabs, ¡con gusto te leemos! Colaboración realizada por miembros de Disruptive Labs.

POR DISRUPTIVE LABS

