Trump, en busca del regreso

Estados Unidos se prepara para ser abrumado por una auténtica avalancha de libros sobre la presidencia de Donald Trump, y en particular, su último año de gobierno y las elecciones de noviembre de 2020.

Y sin importar el carácter del libro, serán marco y abono para el buscado retorno de Trump a la política.

Al menos 17 libros están en preparación con la colaboración del propio Trump que, de acuerdo con el portal político Axios, "ha concedido al menos 22 entrevistas" para sus autores, aunque se sabe que rehusó la solicitada por el reportero Bob Woodward, que también alista su propio texto.

Entre las obras más esperadas está la que aparezca en los primeros meses de 2022, bajo la firma de Jared Kushner, yerno de Trump, que fue también su consejero político especial y que, según se sabe, tuvo influencia en algunas de las decisiones más polémicas del exmandatario.

Hay curiosidad igualmente por lo que dirá el exvicepresidente Mike Pence, que ha sido criticado por Trump y sus leales por no hacerse eco de las afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron un fraude.

Al mismo tiempo, los libros en preparación pueden ser vistos tanto como una señal del interés de los estadounidenses en el expresidente y posible candidato presidencial de 2024 o como reflejo de una feroz curiosidad respecto a un periodo consumido por el debate político y una fallida respuesta gubernamental a la pandemia.

Uno de los que más pronto aparecerán, "Escenario de pesadilla: Dentro de la respuesta de la administración Trump a la pandemia que cambió la historia", de los periodistas del Washington Post Yasmeen Abutaleb y Damian Paletta, recoge la que el propio diario consideró como "respuesta disfuncional" al padecimiento en desarrollo.

El libro, basado en más de 180 entrevistas, incluidos exfuncionarios de la Casa Blanca y líderes de salud del gobierno, retrata luchas de poder sobre el liderazgo del grupo de trabajo sobre coronavirus, las disputas que obstaculizaron la cooperación y los enormes esfuerzos realizados para evitar que Trump actuara “con sus peores instintos".

Según trascendió, el mandatario llegó a proponer, al inicio de la pandemia, que los turistas estadounidenses que regresaran enfermos al país fueran enviados a la base naval de Guantánamo.

The Post obtuvo una copia del libro, que aparecerá el 29 de junio y, de hecho, será el primero de una lista en la que destacan "Landslide" (alud), de Michael Wolff, anunciado para el 27 de julio, y "I Alone Can Fix It" (Sólo yo puedo arreglarlo), de Carol Leonnig y Phip Rucker.

De acuerdo con los analistas políticos, se espera que cada uno de los libros contenga algún tipo de revelación, que negativa o positiva ayudará a mantener la imagen de Trump en la opinión pública.

Para algunos, Trump comienza a preparar el terreno para un retorno político que podría hasta incluir una candidatura presidencial en 2024.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

