Maestros de la CNTE marchan de San Lázaro al Zócalo HOY 19 de marzo | ALTERNATIVAS

Para realizar la llamada “Jornada de lucha de 72 horas” integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentran en los alrededores de la Cámara de Diputados para después movilizarse al Zócalo de la Ciudad de México Se espera que cerca de las 9 de la mañana los profesores comiencen a movilizarse por la Calle Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eje 3 Oriente hacia Fray Servando para luego tomar Pino Suárez y 20 de Noviembre hasta el Zócalo

A pesar de las decenas de autobuses que han arribado al Congreso de la Unión y los cientos de profesores rodeando el mismo, los accesos al recinto no se ven afectados y permanecen abiertos sin afectar ingreso de legisladores. Las movilizaciones se dan en contra de la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

CNTE se moviliza contra reforma al ISSSTE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que se retiró la iniciativa de Ley del ISSSTE por la desinformación, pero “el objetivo es seguir apoyando a los maestros". En la conferencia de prensa matutina, dijo que en la reunión de este martes con la CNTE les explicó que mediante decretos presidenciales se garantiza que no aumenten las deudas por los créditos de vivienda y se congelará la edad de jubilación de 58 años para hombres y 56 años para mujeres.

Sheinbaum retira iniciativa reforma a ley del ISSSTE

La mandataria afirmó que con la austeridad en el gobierno federal se contará con recursos necesarios.

“Repito nuevamente para las maestras y maestros: El retiro inmediato de la iniciativa de reforma del Issste. 2.- Hacer quitas y todas las condonaciones que se requieran para que ya no se deba tanto en las deudas del Fovissste y decretar la construcción, que el Fovissste pueda construir vivienda y no sólo dar créditos. 3.- congelar la edad de jubilación, que ya no siga aumentando y 4 foros escuela por escuela para ver realmente que quieren los maestros respecto a los esquemas de promoción”, detalló.

“Esas son las cuatro propuestas que hicimos y evidentemente pues no vamos a ejercer por parte del gobierno federal ninguna represión a los maestros en su movilización y esto no es definitivo o sea no es lo último, seguimos dialogando y seguimos viendo mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros. entonces esta es la propuesta que hicimos para beneficio de las maestras y los maestros.

¿De qué va la reforma a la ley del ISSSTE?

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, informó que se retira de inmediato la iniciativa de la reforma del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025 y se establece un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del Fovissste.

Detalló que se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del Fovissste, para reconstruir, rehabilitar y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado.