Acababa de llegar a Detroit como cónsul y me intrigó la invitación de la Fiscal del Estado para reunirse conmigo. Platicamos y me compartió que tenía planes de buscar la candidatura demócrata para gobernadora del estado. Me comentó que estaba al tanto de la gran relación económica de Michigan con México, a través de las automotrices.

También, de la creciente presencia de indocumentados, que llegaban en busca de oportunidades en la construcción y la agricultura. Por esos años de inicio de década y milenio, teníamos detectada la presencia de casi 300 mil paisanos. Además, había descendientes de mexicanos que llegaron a principios del siglo pasado a las fábricas.

Me dijo Jennifer: "¿Qué podemos hacer por ellos?"

Jennifer nació en Canadá y con su familia emigró a Estados Unidos. Fue a Harvard, donde se graduó de abogada; es madre de familia, fue fiscal del estado y finalmente la primera mujer gobernadora de Michigan, distinción que ocupó durante dos periodos.

La primera actividad de la precandidata fue un mitin en el Mexicantown de Detroit, con motivo del 5 de mayo, en 2002. Llegó el día de la elección y ganó. Ya instalada hicimos un plan conjunto de apoyo a los paisanos.

Avaló y fue posible la expedición de la licencia para conducir para los mexicanos, apoyados en la Matrícula Consular, misma que fue reconocida como identificación válida en seis condados, 16 ciudades y 20 departamentos de policía, coincidentes con la región del estado donde habitaba 90% de ellos. También, la gobernadora avaló establecer la colegiatura doméstica en universidades del estado para los mexicanos en Michigan, les llamamos “Becas Nafta”.

En alguna ocasión, Jennifer me sugirió que invitara al Presidente de México a visitar Michigan y así ocurrió: fue la primera y única visita —hasta la fecha— de un mandatario mexicano a esa entidad. En la gira, el Ejecutivo se reunió en Lansing con más de 10 mil paisanos; saludo al alcalde local —descendiente de mexicanos— Tony Benavides y sostuvo una entrevista con legisladores locales del caucus hispano.

Por separado, sostuvo reuniones con directivos de Chrysler, Ford y General Motors, afinando la buena relación entre ambos mercados y la complementariedad de sus operaciones de producción y ensamble.

Hace unos meses, Jennifer fue invitada por el Presidente Biden al gabinete como secretaria de Energía. Su cercanía con Detroit y comprometida con la poderosa industria automotriz y sus empleos, ha impulsado una agenda a favor del coche eléctrico y apoya las medidas para aminorar el cambio climático.

