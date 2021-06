¿Cómo debemos ver al dinero? ¿Cómo un enemigo? ¿Cómo “el diablo”? ¿O como un aliado que nos puede ayudar a lograr todo aquello que nos hemos planteado como objetivo? Sinceramente yo me inclino por esta tercera opción y lo explico. A raíz de los comentarios, muy desafortunados, del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la madre del diablo es es dinero, es pertinente hacer las siguientes aclaraciones.

A usted no debe darle miedo el dinero, ni la riqueza obtenida por la vía licita y legal. El dinero no es un dios o algo qué hay que aborrecer. Tampoco se trata de una alguna corrupción del cuerpo o del alma, si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual. El dinero es, nada más y nada menos, que una herramienta, y si me insiste un poco más, le diría que el dinero, visto desde una perspectiva muy objetiva puede ser su mejor aliado. Se equivoca quien quiere hacer creer que el dinero es un fin por encima de todo, su obtención a costa de todo, o que el dinero es la perdición del alma. Ninguno de estos extremos tiene razón. Se equivoca una vez más el presidente de este país. El dinero es un instrumento, y si lo colocamos desde un punto de vista filosófico puede ser un buen aliado. Pocos seres humanos en el mundo entienden esta sutil diferencia.

El dinero visto con un fin en sí mismo, escapa de las manos, se diluye como agua, nunca llega, corre, se esconde, desaparece. ¿Por qué? Ese es uno de sus grandes misterios. En cambio, el recurso económico visto como un medio, como el camino para lograr objetivos más elevados , fluye, rinde, está presente y lo mejor, se multiplica. Esta visión práctica filosófico espiritual del dinero es una verdad absoluta. Quienes tienes mucho dinero saben perfectamente que el objetivo no es perseguirlo en sí mismo. El desarrollo de proyectos, de empresa, la generación de empleos, la generosidad y subrayo, la generosidad, trae en consecuencia situaciones que regresan de manera multiplicada ese dinero. En cambio quien lo persigue a costa de la que sea, quien lo ambiciona y lo ve como un fin último jamás lo ve en la abundancia que desea.

Este principio básico de la vida lo ignora el hombre que hemos contratado en Palacio Nacional para administrar a este país. Ignora que la mayoría de los mexicanos entendemos el dinero y la superación como una vía para una mejor calidad de vida. Ignora que los mexicanos sabemos que con trabajo y esfuerzo es posible abandonar la pobreza y garantizar pan y bienestar para nuestras familias. El dinero es un aliado, jamás será un camino a la perdición. Y parece no saberlo el presidente López Obrador.

Ojos que sí ven

Ricardo Monreal, líder de los morenistas en el senado ya dijo que está complicado que las reformas del presidente pasen. Una forma de decirle a nuestro empleado que no se olvide que ahí está Monreal, quien también quiere aparecer en 2024.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

