Así es, lo logramos. La elección del pasado domingo envía mensajes muy claros que Andrés Manuel López Obrador ha leído perfectamente bien, razón de sus enojos disfrazados de felicidad en las conferencias matutinas.

Más allá de un avance del Movimiento de Regeneración Nacional en las entidades donde se eligió gobernador, sin hacer menos a los próximos gobernadores, la disputa por el poder se dio en dos lugares: la Ciudad de México y la Cámara de Diputados.

Morena ya no podrá por sí solo y con las alianzas de sus socios políticos, alcanzar la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes del congreso, para aprobar reformas de modificación a la Constitución, que puedan significar el desmantelamiento de lo que queda de institucionalidad en México.

Morena y sus aliados solo podrán aprobar, sin la oposición, leyes secundarias. De eso se trata el triunfo de la alianza opositora. No es la cantidad,, sino la calidad de lo alcanzado gracias al voto de los electores que, ante una gran convocatoria hecha en medios de comunicación y redes sociales, alcanzamos casi el 53 por ciento de participación.

Morena aún con sus aliados incondicionales no podrá: desaparecer al Instituto Nacional Electoral como ya lo amenazó el presidente, no podrá desaparecer el Tribunal Electoral, no podrá desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no podrá desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no podrá desaparecer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y tampoco podrá desaparecer a las 10 administradoras de Fondos de Ahorro de los trabajadores para trasladar esos recursos a su Banco del Bienestar.

Tampoco podrá desaparecer o al menos intervenir en las decisiones del Banco De México, aún cuando su secretario de Hacienda se perfila para ser el próximo gobernador de Banxico. Este listado de desmantelamiento institucional que forma parte de su idea de administrar al país ya no lo podrá hacer.

La alianza opositora con el voto de la mitad de la población le puso un alto, le construyó un dique, y eso tiene al administrador nacional verdaderamente descompuesto. Su ambición es tal que anunció la posibilidad de negociar con el Partido Revolucionario Institucional para que lo apoye en las reformas constitucionales que busca impulsar.

López Obrador dijo que son poquitos los que hay que convencer. Por lo pronto el líder del PRI Alejandro Moreno le dijo “no” a López Obrador. Partidos y ciudadanos logramos detener legislativamente a Morena y se le arrancó la mitad de la Ciudad de México.

Sólo resta averiguar cómo es que se hicieron de un corredor en el Pacífico y los candidatos que iban ganando están es total y absoluto silencio. Las especulaciones son incontables.

Corazón que sí siente. Kamala Harris vicepresidenta de Estados Unidos, tuvo una exitosa gira por países subdesarrollados de América. La preparan y se mueve como “presidenta”. Tal vez por eso AMLO se impactó con su presencia.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

