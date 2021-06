Por la coordinación

Nos hacen saber que la disputa por la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados crece y es que Yeidckol Polevnski, ex secretaria del partido; Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán; y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, buscan sustituir en el cargo a Ignacio Mier, aunque dicen que el poblano se aferra a la posición porque desde el Zócalo le dieron la bendición, algo que todavía no le consta a nadie.



Alternativas

La Autoridad Educativa Federal en la CDMX, que encabeza Luis Humberto Fernández, busca aminorar el impacto del regreso a semáforo amarillo. Aclaró que esto no significa un cierre de las escuelas que retomaron clases presenciales. Para los cerca de mil 125 planteles que habían reabierto y el resto, existe la posibilidad de que operen como centros de aprendizaje para rezagados, dar asesoría pedagógica y apoyo psicoemocional a los estudiantes.



Contra los verdes

Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnará a ponencia el caso de los influencers que apoyaron al Partido Verde Ecologista de México, que dirige Karen Castrejón, durante la veda electoral de los comicios del 6 de junio. Nos adelantan que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez los verdes sí recibirán una sanción ejemplar.



Mensaje por el Día del Padre

Además de felicitar en su día a los padres que asumen esta responsabilidad, así como a las madres que realizan ese rol, el titular de la UIF, Santiago Nieto, anunció que se alista un proyecto para identificar los recursos financieros reales de los deudores alimentarios con el fin de apretarlos para que cumplan con sus “obligaciones”.



Trabajo coordinado

La presencia del sargazo en costas de Quintana Roo ha superado a las registradas en los últimos tiempos, por lo que el gobierno estatal, encabezado por Carlos Joaquín, nos dicen, trabaja a marchas forzadas para limpiar lo más pronto posible. No obstante, nos hacen saber que este fenómeno requiere de un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada.

