‘Zona de noticias’ con la LMB

Durante la serie de la Guerra Civil entre Tigres y Diablos, en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de saludar y platicar con el Lic. Othon Díaz, presidente de los Diablos Rojos del México, quién, como siempre, me reiteró su apoyo y hospitalidad, a pesar de que yo portaba una gorra del equipo de mis amores, los Tigres de Quintana Roo.

Pero también me llevé la grata sorpresa de que Larissa Valenzuela, a quien conozco ya desde hace tiempo y es una gran aficionada al beisbol, es la encargada de atención a prensa del conjunto escarlata.

Lo bueno de todo esto es que, entre otras cosas, a lo largo y lo que resta de la campaña, estaremos haciendo una serie de colaboraciones que involucran entrevistas en el terreno de juego con los peloteros, entrevistas en cabina, e incluso la posibilidad de transmitir Zona de Noticias, noticiero radiofónico del cual un servidor es titular, desde el estadio Alfredo Harp Helú.

Y si me preguntan mi experiencia, ya hablando de los encuentros de la máxima rivalidad, me quedo con la blanqueada que se llevó Diablos el domingo, porque de los dos días anteriores ni me quiero acordar.

LA SELECCIÓN MEXICANA

Mañana sábado y el próximo domingo 20 de este mes (Día del Padre), se presentará la Selección Mexicana de Beisbol en el estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México, en un par de juegos de exhibición frente a los representativos de República Dominicana y Venezuela, respectivamente.

Si no tienen plan para festejar a papá, les puedo asegurar que pasarán un buen rato viendo pelota en un escenario inmejorable donde, además, ya regresó la venta de cerveza desde esta semana. Todavía hay boletos, así que evitemos caer en las manos del cáncer llamado reventa.

¿HABRÁ SORPRESA?

Durante las transmisiones de beisbol de las Grandes Ligas esta semana en TUDN, donde como —ya desde hace años— acostumbran narrar los grandes amigos Enrique Burak, Pepe Segarra y Toño de Valdés, comentaban acerca de que la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) está en desarrollo. Sin embargo, Pepe dio a entender que en los próximos días se anunciará una sorpresa, lo que me hace pensar que seguramente la liga que comanda Horacio de la Vega pudiera estar llegando a las pantallas de Televisa.

MLB CHEF

Ya se dieron a conocer los ganadores del concurso MLB Chef edición 2021, una iniciativa que de la mano de cuatro reconocidos chefs mexicanos, buscó dar a conocer la gastronomía que rodea al mejor beisbol del mundo.

Nos platica la gente de MLB que “cada chef eligió un platillo inspirado en un equipo de la Gran Carpa; ellos, paso a paso mostraron cómo prepararlo y, además, el público pudo interactuar con los cocineros, pedir consejos y resolver dudas sobre cómo ser un experto en la cocina”; los detalles se encuentran en las redes sociales de MLB México y, por cierto, ya se cocina otra activación que les platicaré en breve.

