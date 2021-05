Noche redonda en La Perla

De esos días con suerte. Disfrutando mi estancia en la hermosa Perla Tapatía, y degustando un delicioso salmón a la mostaza en el elegante restaurante Polanco, ubicado en Avenida México, en Guadalajara, recibí la llamada de mi estimado amigo Arturo Amador, quien sabe de mi pasión por el beis, para informarme que había conseguido accesos para el juego inaugural entre Mariachis de Guadalajara y Generales de Durango, de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Terminé de comer, terminé de degustar un buen tequila y de inmediato pedí un taxi por aplicación con destino al Estadio Panamericano. Con el sol cayendo a plomo, la afición poco a poco ingresaba al estadio, un poco confundida por ser un equipo nuevo en la capital y acostumbrados a identificarse con los Charros de Jalisco, equipo que pertenece a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). A Pesar de ello, el primer punto donde hacía escala el respetable, era la tienda de souvenirs para adquirir la nueva piel.

Mi nombre ya estaba en la lista y me colocaron una pulsera color rosa, que indicaba que mi lugar esperaba en uno de los palcos, desde donde disfruté enormemente el espectáculo de inauguración y la presentación de los equipos. Más tarde, ya el juego en desarrollo, conocí a Karla Arrollo, la nueva gerente de relaciones públicas de los Mariachis, a quien le agradezco infinitamente todas sus atenciones durante mis dos días que di lata en el parque de pelota.

Por ahí de la cuarta entrada, tuve el privilegio de que me invitaran al palco central de la directiva de Mariachis, donde saludé al gran empresario Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value y un gran impulsor del deporte en México. Le expresé mis felicitaciones por todos sus logros y 20 minutos después regresé al palco que me asignaron.

En fin, fue una gran noche en general, a pesar de la paliza que le acomodaron los Mariachis a Generales, durante su presentación ante la afición jalisciense, que poco a poco se va a acostumbrar a ver a este nuevo equipo durante el verano. Al otro día volví y me la pasé igual de increíble.

LA H JAROCHA

Ese mismo día, en la noche, recibí una foto de mi jefe, Franco Carreño, Director General de Heraldo Media Group, donde mostraba que la H, de El Heraldo, ya lucía en un costado del pantalón de El Águila de Veracruz, con lo cual, se convertía en patrocinador oficial. De hecho, también hay un anuncio de tamaño considerable en el estadio Beto Ávila que lleva la H que se lee, se ve, se comparte, y ahora también se escucha.

PA’ REMATAR

Ya nada más les quiero presumir que también tuve la oportunidad de comer con Mariana Macías, actual Miss Jalisco, y con Yoanna Gutiérrez, organizadora del certamen, quienes me hicieron extensiva una invitación para estar presente en la edición 2021 de Miss Jalisco. Así que este fin de semana también ando en tierras tapatías y desde aquí transmitiremos 'Zona de Noticias', en El Heraldo Radio. Nos escuchamos sábado y domingo en punto de las 2 pm.

POR MANUEL ZAMACONA

TWITTER @ZAMACONAALAIRE

ZAMALOCUTOR@GMAIL.COM

PAL