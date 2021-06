Nuevo organigrama

Nos hacen ver que el nuevo reglamento interno de la Cancillería, que dirige Marcelo Ebrard, desaparece la Subsecretaría para América del Norte, y crea una Jefatura de Unidad. Esta nueva figura en el organigrama tiene más funciones que los subsecretarios, incluidos los que se ocupan de América Latina y el Caribe, y para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Reuniones urgentes

Para el presidente López Obrador la próxima semana será de reuniones con gobernadores en funciones. Por asuntos “urgentes” recibirá al de Chihuahua, Javier Corral, al de Jalisco, Enrique Alfaro, y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Nos comentan que la urgencia tiene que ver con el tema del desabasto de agua y los efectos de la sequía, entre otros.



Romero vs. Romero

Nos adelantan que Jorge Romero se perfila para la coordinación del PAN en San Lázaro en la próxima Legislatura, aunque el actual líder de la fracción, Juan Carlos Romero Hicks, dará la pelea para mantener esa posición, tras lograr la reelección. Marko Cortés, sin embargo, tiene la última palabra y todo apunta a que su apuesta está con el panismo de la CDMX.



Será una mujer

Empezaron a moverse las senadoras de Morena en busca de la presidencia de la Mesa Directiva para el periodo ordinario que inicia en septiembre. Marybel Villegas visitó al presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, para “comunicarle mi interés” de competir por esa posición. También Malú Micher ha expresado su disposición. Porque, nos dicen, sí será una mujer.



Noticias Relacionadas Sacapuntas

Sacapuntas

Sin curul y sin frente

Nos cuentan que Porfirio Muñoz Ledo anda de capa caída. No sólo porque no pudo revertir en el TEPJF la decisión de Morena de no postularlo a la reelección, sino que su frente en defensa de la Constitución simplemente no ha tenido convocatoria suficiente. Su plan era presentarlo después de la elección, pero a la fecha no tiene figuras de peso a su lado.

PAL