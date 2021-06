Sepultura a la Conago

Se va la Conago, se va… De por sí ya era prácticamente inexistente esa Conferencia Nacional de Gobernadores que surgió en 2001-2002, luego de que el PRI perdió la Presidencia de la República y tomó asiento Acción Nacional. Veinte años de vida en el mejor de los casos, pues desde hace rato la Conago no servía a los fines de los mandatarios estatales y había sido abandonada por buena parte de ellos.Una decena de gobernadores intentaron de hecho, otro tipo de agrupación en su búsqueda de interlocución con el gobierno de López Obrador, como la Alianza Federalista.

En ese marco, la voz de Mario Delgado anunciando el fin de la Conago, viene a reconocer que hay un muerto insepulto –es hora de darle la debida sepultura–, pero, sobre todo, a hacer sentir su mayoría y a plantear un nuevo modelo de relación entre gobiernos de los estados y la Federación.

En la República de hoy –al cabo de los nuevos resultados electorales–, Morena tendrá ya la mayoría de los estados bajo su mando: gobernará en 17 entidades. Así que el panorama pinta todavía más difícil que antes para los gobernantes surgidos de la oposición.

-0-

LLEGÓ A LA CORTE.- La Suprema Corte de Justicia recibió ayer por la tarde la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el bloque opositor en el Senado (PAN-PRI-MC-PRD) en contra del “regalazo” al ministro presidente Arturo Zaldívar.

El equipo jurídico de Acción Nacional fue el encargado de elaborar y llevar a la Corte el documento. Según mencionó el senador Julen Rementería, los argumentos que esgrimen en contra del artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que amplía el mandato del presidente de la SCJN son: “No se puede reelegir. No puede ampliar su mandato. No puede, desde un transitorio, modificarse una norma constitucional. Y faltó también al procedimiento legislativo”.

-0-

PREGUNTAS SARCÁSTICAS A LOS MINISTROS.- A propósito del “regalazo”, vaya chunga se traían los legisladores con el artículo escrito por José Carreño Carlón (El Universal) acerca de la “consulta” planteada por el ministro Zaldívar a sus compañeros. Entre carcajadas, diputados y senadores leían las sarcásticas preguntas del ex vocero presidencial: ¿Votarán los ministros por prorrogar la actual presidencia, contra la Constitución y no obstante que así abonarían en su descalificación de conservadores corruptos, indignos de presidir, según Palacio, alguno de ellos, el Tribunal Constitucional? Y si votan contra la prórroga, ¿Complacerán enseguida al presidente de la República para mostrarle que no son conservadores ni corruptos, o le demostrarán día con día su independencia para diferenciarse de lo que ahora acontece?

•••

GEMAS: Obsequio de la empresa noruega DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro: “El incidente fue provocado por una falla estructural…”

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL