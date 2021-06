La nueva baraja de AMLO

Y así como sin querer queriendo, López Obrador soltó ayer los nombres de una (nueva) baraja que bien podría perfilarse hacia la sucesión presidencial. Van en el orden en que los mencionó: Marcelo Ebrard, Sheinbaum, Tatiana Clouthier, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma.

Estos nombres le vinieron a la mente al Presidente cuando en la mañanera le preguntaron si las filtraciones (como la de la Línea 12 al New York Times) eran fuego amigo en la 4T de cara al 2024. Su respuesta de bote pronto fue así:

-No, no, no… Ese también es otro estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia; ellos quisieran eso. Pero lo interesante fue el agregado de Andrés Manuel: “Quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera; porque están ellos —los conservadores—, muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo. “A lo mejor surjan después, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar”, alardeó.

Llama la atención que, en esta nueva baraja de presidenciables, el tabasqueño no mencionara a Ricardo Monreal, a quien por cierto han querido poner a pelear con la jefa de Gobierno. ¿Lo bajó, lo olvidó, o fue un mensaje? En cambio el Presidente —además de mantener al canciller y a la jefa de Gobierno— sumó y abrió públicamente una nueva tercia: Tatiana, Juan Ramón y Esteban. Los tres, por cierto, del ala moderada.

NO SOY UN SUICIDA POLÍTICO.- Desde el Senado, el líder de la bancada Morena, acusó recibo y respondió a sus críticos: “Yo no soy dirigente de partido, no tuve responsabilidad alguna partidista en la Ciudad de México, ni en el Valle ni en alguna parte, y no estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie”.

Monreal dijo ante los medios: No creo en las intrigas palaciegas. Estoy en contra del sectarismo, de la exclusión y de reproducir las noches de los cuchillos largos.

No actúo en razón del sentimiento o agravio contra algún compañero o compañera. No me gusta medrar…Que cada quien asuma su responsabilidad y que cada uno asuma su propia respuesta frente a los acontecimientos, pidió.

A pregunta expresa de si el choque Ebrard-Sheinbaum favorece sus aspiraciones presidenciales, el zacatecano respondió: Diría que estamos a destiempo, que lo único que me preocupa es fortalecer la institución presidencial, que aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos no es sino un suicida político, y yo no lo soy.

GEMAS: Obsequio de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum: “Mi relación con él (Marcelo Ebrard) es muy buena, para mí este no es un tema político, es más, sería mezquino hacer de esto un tema político. A mí me mueve la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas del accidente de la línea 12 (del Metro).”

