Sin jugador nuevo en el tablero

Hoy, creo que el saldo neto de la elección es éste: No cambió la correlación de fuerzas, concluye Sabino Bastidas.

Después de esta elección —y pensando ya en 2024—, el consultor y analista político tampoco ve asomar “ningún jugador nuevo en el tablero”, aunque considera que hay varios jugadores que pueden crecer: Samuel García, en Nuevo León; Maru Campos, en Chihuahua; Mauricio Kuri, en Querétaro…

Cierto está también que hoy no ve a nadie —con la densidad, el liderazgo y el poder para ser escuchado— que se le plante enfrente a López Obrador y le diga: ‘Señor Presidente, por ahí no…’.

De hecho, ahí considera está “la clave” para 2024: “La clave está en que López Obrador es una persona con un gran poder político, pero enfrente no hay nada. Él se equivoca y pierde capital político pero no hay quien lo cache enfrente, no hay opositores enfrente. Y lo más interesante es cómo está desestructurado nuestro sistema de partidos”.

Construimos un sistema de partidos que mal que bien logró las alternancias, explica Bastidas, pero esto se vio desmantelado con el triunfo de López Obrador en 2018, “¡le pasó por encima al sistema de partidos!”.

Y en lugar de que cada uno de los partidos reaccionaran, se deshicieran de cuadros perniciosos, plantearan propuestas frescas…, ¡se dejaron cooptar por un grupo de empresarios! Construyeron una alianza extraña y ya nos dimos cuenta del resultado: Si alguien cree en este país que la Alianza (PAN-PRI-PRD) tuvo algún triunfo, está equivocando la lectura.

Y lo peor que podemos pensar es que López Obrador perdió:

“A ver, sí perdió alcaldías en la Ciudad de México —eso debe haberle dolido mucho—, y algunos distritos a nivel de Cámara de Diputados. Pero el saldo neto del poder político del Presidente para una intermedia, y frente a las que ha pasado, hay que ver que sigue siendo un fenómeno político”.

Luego, advierte, hay que ver el calendario por venir: En agosto tenemos la consulta para decir si debemos juzgar a los ex presidentes; luego, qué procede para juzgarlos. 2022 tiene como único protagonista a López Obrador en revocación de mandato. Así que vamos a tener al Presidente en campaña rasa, en solitario, posicionando su nombre, su agenda…,pasándole por encima, por ejemplo, al PRI en estados tan importantes donde habrá elecciones como Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Durango. Y así llegamos al 2023 sin olvidar que en octubre empieza el proceso electoral del 24.

Un respiro. De vuelta al hoy, Bastidas considera al PRI “el verdadero partido bisagra” del Presidente, porque es el que tiene los votos para llevar a cabo una reforma constitucional y eventualmente podría acompañarlo.

“No veas a futuro, ve al pasado: El PRI acompañó —y también el PAN— muchas de las reformas de López Obrador. No tengo por qué suponer que el Presidente no tendrá temas en los que pueda llevar a la oposición a acompañarle”, indica.

En ese terreno lo que más preocupa al abogado y director del despacho de Consultoría Política “Pensar Diferente”, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en la que, con un artículo transitorio, está violando el Artículo 97 de la Constitución.

“Es la ruta en la que leyes secundarias son interpretables constitucionalmente. Ese juego no me gustaría verlo jugar, ni al Presidente ni a los demás actores… A lo mejor lo que López Obrador quiere es jugar a interpretar la Constitución y por esa vía mañana cambias una ley de partidos, los temas electorales o temas mucho más delicados. Ese juego es muy peligroso”, advierte.

